MasterChef Cemre'den flaş Alican açıklaması! Çok konuşulmuştu...

MasterChef T\u00fcrkiye'nin finalinde k\u0131yas\u0131ya kap\u0131\u015fan Cemre Uyan\u0131k ve Alican Sabunsoy hakk\u0131nda fla\u015f iddialar g\u00fcndeme gelmi\u015f, takip\u00e7ileri o iddialar kar\u015f\u0131s\u0131nda olduk\u00e7a \u015fa\u015f\u0131rm\u0131\u015ft\u0131! MasterChef Cemre, o iddialara cevap verdi.,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n sevilen yar\u0131\u015fmas\u0131 MasterChef, final yapmas\u0131na ra\u011fmen etkilerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. MasterChef T\u00fcrkiye'nin finale kalan iki ba\u015far\u0131l\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Cemre Uyan\u0131k ve Alican Sabunsoy aras\u0131nda sular durulmuyor. Yar\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 iddialar ortaya at\u0131ld\u0131.,Peki, Cemre Uyan\u0131k kimdir?\r\n\r\nMasterChef Cemre Uyan\u0131k, 1992 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya geldi. Aslen \u015eanl\u0131urfal\u0131 olan Cemre Uyan\u0131k, \u00fcniversite e\u011fitimini \u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi'nde Konaklama Y\u00f6netimi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ald\u0131.,MasterChef Cemre'den fla\u015f Alican a\u00e7\u0131klamas\u0131! \u00c7ok konu\u015fulmu\u015ftu...,2015 y\u0131l\u0131nda \u00fcniversite e\u011fitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 y\u0131l\u0131nda 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda g\u00f6rev ald\u0131. ,'Alican ile aran\u0131z nas\u0131l ben sizi \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorum ya da \u00f6yle bir \u015fey var m\u0131?' sorusuna Cemre'nin verdi\u011fi yan\u0131t dikkat \u00e7ekti. Masterchef Cemre bu soruya 'G\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fcyorum' yan\u0131t\u0131n\u0131 vererek bir kez daha aralar\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fc oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f oldu.,.,MasterChef'te birinci olduktan sonra daha fazla merak edilen Masterchef Cemre'nin MasterChef Alican ile a\u015fk ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. ,Daha sonra yine ABD'de bir Frans\u0131z restoranda staj\u0131na devam eden Cemre, 2018 y\u0131l\u0131nda New York'ta farkl\u0131 bir restoranda parti \u015fefi olarak girmi\u015f ve 11 ay boyunca \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Cemre Uyan\u0131k'\u0131n bu alandaki yetene\u011fi ise \u00f6\u011frencilik y\u0131llar\u0131nda kendisini g\u00f6sterdi. Okudu\u011fu b\u00f6l\u00fcmde s\u0131n\u0131f arkada\u015flar\u0131yla birlikte kafa kafaya veren Cemre, ac\u0131 biberli muz ve al\u0131\u015f\u0131lagelmi\u015fin d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131karak tatl\u0131 ve tuzluyu bir araya getirip ke\u00e7i peynirli muhallebi yapt\u0131.,Masterchef Cemre'den Alican'la ilgili dikkat \u00e7eken bir a\u00e7\u0131klama, sosyal medya hesab\u0131 Instagram'dan geldi.,Instagram hesab\u0131ndan soru cevap yapan ve bir d\u00f6nem kavga ettikleri konu\u015fulan Cemre ve Alican aras\u0131nda sular durulmuyor.