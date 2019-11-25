MasterChef Eda'nın bilinmeyen dramı! 'Anneme vuramazsın deyip karşısında durdum'

MasterChef yar\u0131\u015fmas\u0131yla dikkatlerini \u00fczerine \u00e7eken Eda Karabulut, hakk\u0131nda bilinmeyenleri anlatt\u0131. Karabulut, babas\u0131n\u0131n annesine \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak, \u201cAnnemi sindirmi\u015f bir \u015fekilde ezmi\u015f ama bana yapamad\u0131" dedi. \u0130\u015fte detaylar...,Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nan Eda Karabulut, 25 Kas\u0131m Uluslararas\u0131 Kad\u0131na Y\u00f6nelik \u015eiddetle M\u00fccadele G\u00fcn\u00fc\u2019nde kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 panelde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 dram\u0131 anlatt\u0131. ,25 Kas\u0131m Uluslararas\u0131 Kad\u0131na Y\u00f6nelik \u015eiddetle M\u00fccadele G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7e\u015fitli etkinlikler ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kad\u0131n Meclisi taraf\u0131ndan Kazl\u0131\u00e7e\u015fme K\u00fclt\u00fcr Merkezi\u2019nde 25 Kas\u0131m Uluslararas\u0131 Kad\u0131na Y\u00f6nelik \u015eiddete Kar\u015f\u0131 M\u00fccadele Paneli d\u00fczenlendi. Panelin moderat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00fcnl\u00fc sunucu ve oyuncu \u00c7i\u011fdem Tun\u00e7 \u00fcstlenirken Avukat Mustafa Turan, Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nan Eda Karabulut, Semra Demirer, Sema Uysal Do\u011fan, Recep Sancar, Mehmet Kaya panelde konu\u015fmac\u0131 olarak yer ald\u0131.,\u00c7ok say\u0131da kad\u0131n\u0131n dinledi\u011fi panelde \u015fiddete u\u011frayan bir kad\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. \u015eiddet sonras\u0131 kad\u0131nlar\u0131n neler yapmas\u0131 gerekti\u011fi, hangi kurumlardan yard\u0131m alabilece\u011fi de panelde konu\u015fuldu. Panelde konu\u015fan Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nan Eda Karabulut ise \u00e7ocukken ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 dram\u0131 anlatt\u0131. Karabulut, 10 ya\u015f\u0131ndayken babas\u0131n\u0131n annesine uygulad\u0131\u011f\u0131 \u015fiddete tan\u0131k oldu\u011funu ve babas\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na dikildi\u011fini anlatt\u0131.,Hi\u00e7bir canl\u0131ya uygulanan \u015fiddetin kabul edilemeyece\u011fini dile getiren Zeytinburnu Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00d6mer Ar\u0131soy, \u201cSon zamanlarda asl\u0131nda hak etmedi\u011fimiz bir bi\u00e7imde kad\u0131na \u015fiddetle g\u00fcndeme geldi\u011fimizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. 4 bakanl\u0131k bir deklarasyon haz\u0131rlad\u0131, her g\u00fcn her t\u00fcrl\u00fc \u015fiddet i\u00e7in hepimiz el birli\u011fi yapmal\u0131y\u0131z. ,Bug\u00fcn kad\u0131na \u015fiddet i\u00e7in bir araday\u0131z ama her t\u00fcrl\u00fc \u015fiddet i\u00e7in sadece kad\u0131na de\u011fil hayvana, erke\u011fe, insan ve hatta tabiata kar\u015f\u0131 da \u015fiddete kar\u015f\u0131 durmal\u0131y\u0131z. Bu uluslararas\u0131 g\u00fcnde sizlerle b\u00fcy\u00fck bir memnuniyet duyuyorum\u201d dedi.,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta annesinin u\u011frad\u0131\u011f\u0131 \u015fiddete tan\u0131k oldu\u011funu anlatan Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nan Eda Karabulut, \u201cHepinizin bildi\u011fi gibi bir yar\u0131\u015fma program\u0131ndayd\u0131m. Orada yar\u0131\u015fmac\u0131 arkada\u015flar\u0131m taraf\u0131ndan inan\u0131lmaz derece bir mobbinge u\u011frad\u0131m. Bunu zaten bir\u00e7ok insan g\u00f6rd\u00fc, fark etti. Asla pes etmedim, m\u00fccadele ettim. Korkup onlara yana\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131m.,Annemden fark\u0131m \u015fu; ben \u015fiddete hi\u00e7 maruz kalmad\u0131m. Annem kald\u0131, ger\u00e7ekten \u00e7ok seviyorum babam\u0131, Allah ona uzun \u00f6m\u00fcrler versin ama annemi sindirmi\u015f, bir \u015fekilde ezmi\u015f ama bana yapamad\u0131. 10 ya\u015f\u0131nda bir \u00e7ocuktum, gece anneme \u015fiddet uygularken kalk\u0131p yata\u011f\u0131mdan \u2018anneme vuramazs\u0131n baba\u2019 deyip onun kar\u015f\u0131s\u0131nda durdum ve o g\u00fcnden sonra annem asla \u015fiddete maruz kalmad\u0131. Annemle babam \u015fu an evliler ve \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr \u00e7ok uzun zamand\u0131r devam ediyor\u201d diye konu\u015ftu., Bir de \u00fcst\u00fcne \u00fcstl\u00fck \u00fcmitsizlik duyuyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),Kad\u0131na \u015fiddetin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi ve kad\u0131nlar\u0131n \u015fiddet kar\u015f\u0131s\u0131nda korkmamas\u0131 gerekti\u011fini belirten \u00fcnl\u00fc sunucu ve oyuncu \u00c7i\u011fdem Tun\u00e7, \u201cNas\u0131l \u00e7\u00f6zece\u011fiz bunu han\u0131mlar korkuyor, ben de utan\u0131r\u0131m, s\u00f6yleyemem, \u015fiddete u\u011frad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in de utan\u0131yoruz s\u00f6ylerken de utan\u0131yoruz, aileden de yarg\u0131ya gitmekten, emniyete de utan\u0131yoruz.,.