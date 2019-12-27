MasterChef Eda: Onu her yerden engelledim

Final haftas\u0131 heyecan\u0131 ya\u015fanan 'MasterChef T\u00fcrkiye'de son 4'e kalan Alican, G\u00fczide, Ekin ve Cemre'ye, eski yar\u0131\u015fmac\u0131lar st\u00fcdyoya gelerek destek vermeye devam ediyor.\r\n,Fenomen programda y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n bir t\u00fcrl\u00fc bar\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 eski yar\u0131\u015fmac\u0131 hakk\u0131nda konu\u015fan Eda, "Onu her yerden engelledim" itiraf\u0131nda bulundu.\r\n,Yar\u0131\u015fmada kald\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre boyunca sert tart\u0131\u015fmalara giren Eda, kendisi gibi elenen isimlerden olan Orhan Eren'in "Sen Nalan'la kavgal\u0131s\u0131n de\u011fil mi?" sorusuna dikkat \u00e7eken bir yan\u0131t verdi.\r\n,MasterChef Eda, "Kavgal\u0131 de\u011filim ama o olaydan sonra, yalanlar\u0131ndan sonra, sa\u00e7malamas\u0131ndan sonra ve yapt\u0131\u011f\u0131 r\u00f6portajdan sonra nas\u0131l bir karakterde oldu\u011funu belli etti. Benim asla g\u00f6r\u00fc\u015febilece\u011fim ve konu\u015fabilece\u011fim bir insan olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kanaat getirdim ve onu her yerden engelledim. Ben engelledim, ben sildim, g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi de asla d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,"G\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011fim sadece Nalan de\u011fil, g\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011fim ba\u015fka arkada\u015flar da var. Benim duru\u015fum nettir. \u00c7\u0131karlar\u0131 ve menfaatleri do\u011frultusunda hareket eden bir insan olmad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in hi\u00e7 i\u015fim olmaz, kimseye de minnet etmem."\r\n,Nalan Toprak, s\u00f6z konusu r\u00f6portaj\u0131nda, "Biz Eda ile birbirimize s\u00f6z verdik ve ben s\u00f6z\u00fcm\u00fcn arkas\u0131nda durdum. Ama Eda Han\u0131m art\u0131k ne yapt\u0131, arkada\u015flar\u0131na m\u0131 k\u0131yamad\u0131, yoksa bana yamuk yapmak i\u00e7in mi yapt\u0131 bilmiyorum. 'Sen beni yazd\u0131n, ben de sana g\u00fcvenmedim ve bunu yapt\u0131m' diyor \u015fu an" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,.