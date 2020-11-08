Masterchef Eray ile Danilo Zanna meğer tanışıyormuş! İşte o görüntüler

Masterchef yarışmacılarından Duygu Acarsoy, yarışmadayken erkek arkadaşı ile yaşadığı üzücü olayı anlatmış, daha sonra yarışmadan kendi tabağını sabote ederek elenmişti.