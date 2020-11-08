Masterchef Eray ile Danilo Zanna meğer tanışıyormuş! İşte o görüntüler

Masterchef yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan Duygu Acarsoy, yar\u0131\u015fmadayken erkek arkada\u015f\u0131 ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00fcz\u00fcc\u00fc olay\u0131 anlatm\u0131\u015f, daha sonra yar\u0131\u015fmadan kendi taba\u011f\u0131n\u0131 sabote ederek elenmi\u015fti.,Ancak yar\u0131\u015fmadan elendikten sonra Duygu Acarsoy ni\u015fanl\u0131s\u0131 U\u011fur Atun ile evlendi. Ancak bunun \u00f6ncesinde Duygu Acarsoy'un Esra Erol'un program\u0131na kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve bir \u00f6nceki evlili\u011finde ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Daha \u00f6nce ekran maceras\u0131 olan tek yar\u0131\u015fmac\u0131 Duygu Acarsoy de\u011filmi\u015f...,Masterchef T\u00fcrkiye 2020 yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan olan Eray Aksungur, ilk b\u00f6l\u00fcmlerle birlikte \u00f6ne \u00e7\u0131kan isim oldu. Yemeklerdeki yetene\u011finden \u00e7ok 'uyumsuzlu\u011fu' ile konu\u015fulan Eray Aksungur, tak\u0131m kaptanlar\u0131n\u0131n istemedi\u011fi isimler aras\u0131na girdi. Masterchef'ten elenen Berk \u0130lter ile ilgili G\u00fcl\u015fah Suna'n\u0131n su\u00e7lamalar\u0131na maruz kalan Eray Aksungur, asl\u0131nda deneyimli bir yar\u0131\u015fmac\u0131.,Eray Aksungur, ekran ve yar\u0131\u015fma deneyimi olan bir isim.,Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yar\u0131\u015fmas\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Hem de \u00e7ok tan\u0131d\u0131k bir isimle...,Eray Aksungur ile Masterchef j\u00fcrisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tan\u0131\u015f\u0131yorlar. O yar\u0131\u015fmada Danilo Zanna j\u00fcri \u00fcyesi olarak yer al\u0131yordu.,Lezzet Akademisi yar\u0131\u015fmas\u0131nda 3 finalistten biri olan Eray Aksungur, birincili\u011fi Cansu Naz'a kapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Eray yar\u0131\u015fmay\u0131 ikinci olarak tamamlam\u0131\u015ft\u0131.,Danilo Zanna Lezzet Akademisi'nden tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 Eray Aksungur i\u00e7in hep 'kafas\u0131n\u0131n i\u00e7i kar\u0131\u015f\u0131k' yorumunda bulunuyordu.,B\u0130R D\u0130\u011eER \u0130S\u0130M DE BERKER BA\u015eMANAV\r\n\r\nDuygu Acarsoy ve Eray Aksungur'un ard\u0131ndan, ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda yar\u0131\u015fmadan elenen Berker Ba\u015fmanav'\u0131n da daha \u00f6nceden bir televizyon program\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Ver F\u0131r\u0131na adl\u0131 programda yar\u0131\u015fan Berker Ba\u015fmanav'\u0131n toy halleri sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Berker Ba\u015fmanav'\u0131n o d\u00f6nemde yolunun kesi\u015fti\u011fi isim ise Burcu Esmersoy'dan ba\u015fkas\u0131 de\u011fil.,Berker'in bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri \u00e7ok konu\u015fuldu. S\u0131radaki isim ise Duygu Acarsoy...,DUYGU'NUN DA ESRA EROL'A KATILDI\u011eI ORTAYA \u00c7IKMI\u015eTI\r\n\r\nMasterchef'te Mehmet \u015eef'in Duygu'ya soru sormas\u0131 \u00fczerine ac\u0131 ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. G\u00f6zlerinin k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Mehmet \u015eef, Duygu'ya ne oldu\u011funu sordu. MasterChef yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc ismi Duygu ise ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,\u0130lk olarak yar\u0131\u015fmadayken ni\u015fanl\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan aldat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Duygu, daha \u00f6nce de ailesinin onaylamad\u0131\u011f\u0131 bir evlilik ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, "Uzun s\u00fcre \u015fiddet g\u00f6rd\u00fcm." dedi.,"Aldat\u0131ld\u0131\u011f\u0131ma \u00e7ok \u00fcz\u00fclmedim, \u00f6zg\u00fcvenimin bo\u015fa \u00e7\u0131kmas\u0131na \u00fcz\u00fcld\u00fcm" diyen Duygu eski e\u015fiyle ilgili de T\u00fcrkiye'nin kanayan yaras\u0131na parmak bast\u0131.,Duygu Acarsoy, Mehmet \u015eef'in eski ili\u015fkisinde ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 sorunca, Duygu \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi; "\u015e\u00f6yle insanlar bence ders als\u0131n. O insana \u00e7ok g\u00fcvendim. Ailemin onaylamad\u0131\u011f\u0131 bir evlilikti. 5 tane sab\u0131kas\u0131 varm\u0131\u015f. Beni de doland\u0131rd\u0131. \u00dczerime var olan ev ve araban\u0131n hepsi gitti. Evlili\u011fimin ilk g\u00fcn\u00fc dayak yedim. Uzun s\u00fcre \u015fiddet g\u00f6rd\u00fcm.,Merve Han\u0131m canl\u0131 yay\u0131nda, Duygu Acarsoy'a yapt\u0131klar\u0131n\u0131n ayn\u0131s\u0131n\u0131 kendisine yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ocu\u011funu g\u00f6rmedi\u011fini s\u00f6yledi. Duygu Acarsoy ise a\u00e7\u0131klamas\u0131nda 'Evlili\u011fimin bitmesinin nedeni Merve'dir. Merve benim \u00e7ocukluk arkada\u015f\u0131m. Hatta benim kuzenim An\u0131l ile fl\u00f6rt ediyordu. Ancak ben eski e\u015fim Orhan'dan bo\u015fand\u0131ktan 14 g\u00fcn sonra davullu zurnal\u0131 bir d\u00fc\u011f\u00fcnle eski e\u015fim olan Orhan'la evlendi' demi\u015f.,ESRA EROL'A \u00c7IKMI\u015e\r\n\r\nDuygu'nun bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u00e7ok konu\u015fulurken, Masterchef Duygu'nun Esra Erol'a kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Duygu Acarsoy'un eski e\u015fi Orhan Bey'in, Duygu Acarsoy'u u\u011fruna b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 Merve Han\u0131m 2018 y\u0131l\u0131nda Esr