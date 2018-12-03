MasterChef Eslem kimdir, nereli ve kaç yaşında? Master şef Türkiye Eslem kimdir?

MasterChef Eslem'in Hakan'la ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 a\u015fk iddialar\u0131 da s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme geliyor.,MasterChef program\u0131n gen\u00e7 isimlerinden Eslem Sena Yurt 1998 do\u011fumludur. ,Ni\u015fanta\u015f\u0131 \u00dcniversitesi mezunu ve mesle\u011fi a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k olan gen\u00e7 yar\u0131\u015fmac\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131yla dikkat \u00e7ekiyor., Yar\u0131\u015fmada ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda tak\u0131m lideri de olan Eslem\u2019in liderli\u011fi ele\u015ftiri toplam\u0131\u015ft\u0131.,Eslem, yar\u0131\u015fmada son 6'ya kalarak b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131 g\u00f6sterdi!,\u00d6zellikle Osmanl\u0131 mutfa\u011f\u0131na olan ilgisi ve bilgisiyle program boyunca dikkat \u00e7eken Eslem, bu konuda b\u00fcy\u00fck \u00f6vg\u00fc topluyor.,.