MasterChef Güzide, 7 milyonluk eviyle ilgili itirafta bulundu

MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan ve \u00fc\u00e7\u00fcn\u00fc olarak b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde eden G\u00fczide Mertcan'dan fla\u015f a\u00e7\u0131klama! Eviyle ilgili ger\u00e7e\u011fi itiraf etti...,Kurucusu oldu\u011fu Dof Robotik A.\u015e. t\u00fcm d\u00fcnyada 40'tan fazla \u00fclkede 300'den fazla hareketli sinema sat\u0131\u015f\u0131 yaparak sekt\u00f6r\u00fcn en b\u00fcy\u00fcklerinden biri oldu. Dof Robotik A.\u015e., 2011 y\u0131l\u0131nda yurtd\u0131\u015f\u0131na a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u015eirket en son 2016 y\u0131l\u0131nda e\u011flence end\u00fcstrisinin en b\u00fcy\u00fck organizasyonu IAAPA'dan Brass Ring Award \u00f6d\u00fcl\u00fc ald\u0131.,Eski MasterChef yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 U\u011fur Karda\u015f'\u0131n YouTube kanal\u0131na konuk olan G\u00fczide Mertcan, 7 milyon TL'lik villas\u0131n\u0131 4 y\u0131ld\u0131r satmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ancak T\u00fcrkiye'de ya\u015fanan olaylardan dolay\u0131 satamad\u0131klar\u0131n\u0131 itiraf etti.,Mustafa Mertcan, 1981 y\u0131l\u0131nda Kastamonuda do\u011fdu ve \u00fcniversite hayat\u0131nda ilgi duydu\u011fu sim\u00fclat\u00f6r alan\u0131nda ilk giri\u015fimlerini yapmaya ba\u015flad\u0131. Y\u0131llarca \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 sim\u00fclat\u00f6r\u00fcn ise ilk piyasa s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc 2009 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,G\u00fczide Mertcan 2 Nisan 1988 y\u0131l\u0131nda \u0130zmir'de d\u00fcnyaya geldi. 31 ya\u015f\u0131nda olan G\u00fczide, Celal Bayar \u00dcniversitesi mezunudur. G\u00fczide Mertcan evli ve 3 \u00e7ocuk annesi.,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle izlenen yar\u0131\u015fma program\u0131 MasterChef'in en konu\u015fulan yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 G\u00fczide Mertcan, eski yar\u0131\u015fmac\u0131lardan U\u011fur Karda\u015f'\u0131n YouTube kanal\u0131nda yay\u0131nlanana program\u0131na konuk oldu. G\u00fcnlerce konu\u015fulan l\u00fcks villas\u0131ndan bahseden Mertcan, kimsenin bilmedi\u011fi bir detay\u0131 da anlatt\u0131.,U\u011fur Karda\u015f'a 7 milyon TL'lik l\u00fcks villas\u0131n\u0131n kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7an G\u00fczide Mertcan, herkesin merak etti\u011fi evi i\u00e7in \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Evin neden bu kadar olay oldu\u011funu ben de anlamad\u0131m. Bir s\u00fcr\u00fc haber sitesinde \u00e7\u0131kt\u0131 ve siyasi ba\u011flant\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in olay oldu. Evi siyasete ba\u011flad\u0131lar. Buna hak veriyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc insanlar 'Helal para kazanmam\u0131\u015f' gibi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar.","Bu ev benim tarz\u0131m de\u011fil. Biz bunu satar\u0131z diye yat\u0131r\u0131m olarak ald\u0131k. T\u00fcrkiye'de ya\u015fanan baz\u0131 olaylardan dolay\u0131 satamad\u0131k. Bu ev bizim i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. Biz bu evi \u015fu an 2+1 olarak kullan\u0131yoruz. Biz bu evi 4 y\u0131ld\u0131r sat\u0131yoruz. Yar\u0131\u015fmadan sonra olmad\u0131 yani. Yar\u0131\u015fmadan sonra evin de\u011feri artt\u0131 sat\u0131yoruz falan dermi\u015fim.",G\u00fczide Mertcan'\u0131n l\u00fcks evinin bulundu\u011fu sitenin ayl\u0131k aidat\u0131 ise 3 bin 500 TL. 10 odas\u0131 bulunan evin yan taraf\u0131nda ise bir helikopter pisti bulunuyor.,Mertcan ailesi, br\u00fct 1000 metre kare olan net ise 650 metre olan Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan l\u00fcks malikanelerini bir ilan sat\u0131\u015f sitesine 8,5 milyon TL'ye sat\u0131\u015fa koydu.