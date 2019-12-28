MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

MasterChef'in final haftas\u0131nda heyecan doruktayken G\u00fczide'nin ba\u015far\u0131l\u0131 tabaklar\u0131n\u0131n s\u0131rr\u0131, Somer \u015eef'in sorusuyla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Final haftas\u0131nda heyecanla izlenen MasterChef T\u00fcrkiye'nin d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde elenen isim belli oldu.\r\n\r\n3 etapl\u0131 oyunun sonunda, yar\u0131\u015fman\u0131n favori ismi g\u00f6sterilen yar\u0131\u015fmac\u0131 Ekin, en d\u00fc\u015f\u00fck puan\u0131 alarak Masterchef'ten gitti.,Eleme gecesine damga vuran isim ise G\u00fczide oldu.,\u0130\u015f adam\u0131 e\u015fi, 7 milyonluk villas\u0131 ile sosyal medyay\u0131 sallayan G\u00fczide Mertcan'\u0131n, final haftas\u0131ndaki ba\u015far\u0131s\u0131 \u015feflerin g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mad\u0131.,Birka\u00e7 hafta \u00f6ncesine kadar tabaklama konusunda en k\u00f6t\u00fc isim olan G\u00fczide, final haftas\u0131nda resmen bir s\u0131\u00e7rama ya\u015fad\u0131.,Somer \u015eef sonunda tespiti koydu ve "G\u00fczide profesyonel bir \u015fef tutup ders mi ald\u0131n?" diye sordu. Ve "Bunda utanacak ya da yanl\u0131\u015f bir \u015fey yok.." diye ekledi.,G\u00fczide'nin ba\u015f\u0131n\u0131 \u00f6n\u00fcn\u00fc e\u011fip sessiz kalmas\u0131 bu tespitin hakl\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrtt\u00fc.\r\n\r\n,Sosyal medyada bir\u00e7ok ki\u015fi de Somer \u015eef'in bu tespitini do\u011fru buldu. G\u00fczide'nin \u00f6zel \u015fef tuttu\u011fu iddia edilse de kendisi sadece "\u015eefim \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum!" deyip g\u00fcl\u00fcmseyerek cevap verdi.