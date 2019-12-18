MasterChef Güzide villasını kaç paraya satacak?

Evli ve 3 \u00e7ocuk annesi olan G\u00fczide Mertcan, \u0130stanbulda l\u00fcks bir villada ya\u015f\u0131yor. Evinin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 da s\u0131k s\u0131k sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015fan Mertcan'\u0131n evinin de\u011feri 7 milyon TL oldu\u011fu iddia edilmi\u015fti.,G\u00fczide son a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u201cBizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahal\u0131 binlerce villa var. Muhafazakar aile say\u0131s\u0131 bir elin parmaklar\u0131n\u0131 ge\u00e7mez. \u015eimdi siz cevap verin o zaman. ,Binlerce villan\u0131n i\u00e7inde sadece neden kapal\u0131 olan su\u00e7lan\u0131yor?\u201d demi\u015fti.,Milyonluk villas\u0131 ile \u00e7ok konu\u015fulan MasterChef yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 G\u00fczide Mertcan\u2019\u0131n evini 8,5 milyon TL'ye sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,MasterChef'in favori yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan olan G\u00fczide Mertcan, l\u00fcks evi ile sosyal medyada g\u00fcndem olmu\u015ftu. MasterChef G\u00fczide evini aylar \u00f6nce sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kartm\u0131\u015f...