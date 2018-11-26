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MasterChef Hakan kimdir? Hakan Kanık kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Hakan Kanık'ın nereli olduğuna dair bir bilgi yok.