MasterChef'in Mehmet şefinin, sol eli neden hep cebinde?

Program\u0131 dikkatle izleyenler tahmin edecekler ki Mehmet \u015eef sol elini hep geri planda tutuyor, genelde sol elini cebine koyuyor. Peki ama neden?\r\n\r\n,\u00c7o\u011fu ki\u015fi bu durumu "Hava, poz olsun diye eli hep cebinde" diye yorumlad\u0131 ama ger\u00e7ek \u00e7ok ba\u015fka\r\n,\u00c7izgileri olan, sert, disiplinli ama ayn\u0131 zamanda babacan tav\u0131rlar\u0131yla yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n arkas\u0131nda da\u011f gibi duran ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fef, resmen a\u015f\u00e7\u0131l\u0131\u011fa kendini adad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6yle ki bu meslekte ge\u00e7irdi\u011fi bir kaza sonras\u0131 3 parma\u011f\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Elleriyle para kazanan ve kariyer yapan Mehmet \u015eef'in parmaklar\u0131n\u0131 k\u0131yma makinesine kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor.\r\n\r\n,Hatta bu sebeple sekt\u00f6rdeki lakab\u0131 parmaks\u0131zd\u0131r.\r\n\r\n,T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131n\u0131 hakk\u0131yla d\u00fcnyaya tan\u0131tmada son derece ba\u015far\u0131l\u0131 ve azimli olan Mehmet \u015eef, MasterChef'in bize kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck isimlerden biri oldu. Anadolu Mutfa\u011f\u0131'n\u0131n Executive \u015fefi ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6d\u00fcllerle ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 kan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\n,Buna ra\u011fmen y\u0131lmam\u0131\u015f, \u00e7abalam\u0131\u015f ve T\u00fcrkiye'nin en \u00f6nemli \u015feflerinden biri oldu.\r\n(Haberler)\r\n