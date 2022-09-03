MasterChef’in renkli yarışmacısı Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı

2020 sezonuna kat\u0131lan ve marjinal tav\u0131rlar\u0131yla dikkat \u00e7eken R\u0131fat Yurtta\u015f\u2019\u0131n zaman i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi\u2026,Instagram hesabnda 135 bin takip\u00e7isi bulunan isim imaj de\u011fi\u015ftirdi. Ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fefin son halini g\u00f6renler onu tan\u0131makta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.,MasterChef 2020 yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131, de\u011fi\u015fimiyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla g\u00fcndeme gelen Yurtta\u015f\u2019\u0131n son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc a\u011f\u0131zlar\u0131 a\u00e7\u0131k b\u0131rakt\u0131.,MasterChef\u2019in 2019-2020 sezonu yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 R\u0131fat Yurtta\u015f, 1992 do\u011fumlu. 30 ya\u015f\u0131ndaki Yurtta\u015f yar\u0131\u015fmaya \u00c7e\u015fme'den kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. E\u011fitmen ve ayn\u0131 zamanda a\u015f\u00e7\u0131 olan R\u0131fat Yurtta\u015f, yar\u0131\u015fman\u0131n favori isimleri aras\u0131nda yer al\u0131yordu. Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sezonda son 6\u2019ya kalan ismin elenmesi herkesi h\u00fczne bo\u011fmu\u015ftu. ,Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya elenen yar\u0131\u015fmac\u0131ya \u201cSenin en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fin adaletin. Ben bu d\u00fcnyada da \u00f6b\u00fcr d\u00fcnyaya da buna kefilim. Burada verdi\u011fin insanl\u0131k dersleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d demi\u015fti.,Programdan elendikten uzun bir s\u00fcre sonra ortaya \u00e7\u0131kan R\u0131fat Yurttas\u0327'\u0131n son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,R\u0131fat Yurtta\u015f ise veda konu\u015fmas\u0131nda \u201cHerkes \u00e7ok iyi \u00e7ok ho\u015fg\u00f6r\u00fcl\u00fc ve anlay\u0131\u015fl\u0131yd\u0131. Birinin kalbini k\u0131rd\u0131ysam \u00f6z\u00fcr diliyorum. Benim i\u00e7in \u00e7ok de\u011ferlisiniz. Katk\u0131n\u0131z i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,R\u0131fat Yurtta\u015f; TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Masterchef\u2019e 2020 senesinde kat\u0131lm\u0131\u015f, sempatik tav\u0131rlar\u0131yla yar\u0131\u015fmaya damga vurmu\u015ftu.