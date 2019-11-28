MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti

Yap\u0131lan ac\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Rhodes ailesi harika bir e\u015f, baba ve karde\u015f olan Gary Rhodes'un vefat\u0131n\u0131 \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle duyuruyor" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131. \u00dcnl\u00fc \u015fefin neden \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc ise hen\u00fcz bilinmiyor. Ailesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda da bu konuyla ili\u015fkin bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015fef, Masterchef'in yan\u0131 s\u0131ra Hell's Kitchen ve Rhodes Around Britain programlar\u0131yla da izleyenlerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Dubai'ye 2007 y\u0131l\u0131nda yerle\u015fen \u015fef, burada Rhodes 2010 ve Rhodes W1 ad\u0131nda iki restoran sahibiydi. ,Gary Rhodes, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda sahip oldu\u011fu d\u00f6rt restoran\u0131n ba\u015fa\u015f\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstleniyordu, bu restoranlardan ikisi Dubai'dedir.,\u0130ngiltere'deki MasterChef program\u0131nda da j\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapan \u00fcnl\u00fc \u015fef Gary Rhodes, Dubai'de hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Gary Rhodes'un ailesi ac\u0131 haberi sosyal medyadan duyurdu.