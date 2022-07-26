MasterChef jürisinin aylık kazançları dudak uçuklattı: Paraya para demiyorlar

Bu ya\u015fananlar\u0131n ard\u0131ndan \u00fcnl\u00fc \u015feflerin maa\u015flar\u0131yla ilgili ileri s\u00fcr\u00fclen yeni iddia g\u00fcndeme geldi.,Deneyimli \u015fefler Danilo Zanna, Somer Sivrio\u011flu ve Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya'n\u0131n ayl\u0131k kazan\u00e7lar\u0131 sosyal medyada da g\u00fcndem oldu. ,MasterChef j\u00fcri \u00fcyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrio\u011flu ve Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya'n\u0131n programdan kazand\u0131\u011f\u0131 para en \u00e7ok konu\u015fulan konular aras\u0131ndayd\u0131. ,Sosyal medyada d\u00f6nen iddialara g\u00f6re \u015feflerin maa\u015flar\u0131 dudak u\u00e7uklatan cinsten. Rakamlar\u0131 duyanlar ise \u201cAcun kesenin a\u011fz\u0131n\u0131 a\u00e7m\u0131\u015f\u201d tarz\u0131nda yorumlar yapt\u0131.,Sosyal medyada yer alan bir haberde ayl\u0131k olarak \u015feflerin 200 ila 250 bin TL aras\u0131nda maa\u015f ald\u0131\u011f\u0131 ve \u015feflerin y\u0131ll\u0131k toplam kazan\u00e7lar\u0131n\u0131n1.5 milyon TL band\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Bunu duyan kullan\u0131c\u0131lar ilgili haberi g\u00f6r\u00fcnce "Acun kesenin a\u011fz\u0131n\u0131 a\u00e7m\u0131\u015f" yorumunda bulundu.,T\u00fcrkiye'de en \u00e7ok izlenen yar\u0131\u015fmalar\u0131ndan biri olan MasterChef, yeni sezonda ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon \u00f6ncesi sempatik \u015fef Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya'n\u0131n ge\u00e7en y\u0131l maa\u015f y\u00fcz\u00fcnden rest \u00e7ekti\u011fi ve Acun Il\u0131cal\u0131 ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 g\u00fcndeme gelmi\u015fti. ,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n ilgiyle takip edilen yar\u0131\u015fmas\u0131 MasterChef T\u00fcrkiye t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ederken j\u00fcri \u00fcyelerinin maa\u015flar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Yeni sezon ba\u015flamadan hemen \u00f6nce Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya'n\u0131n ge\u00e7en y\u0131l maa\u015f y\u00fcz\u00fcnden rest \u00e7ekti\u011fi Acun Il\u0131cal\u0131 ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 g\u00fcndeme gelmi\u015fti. Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda Mehmet \u015eef\u2019in kanala maa\u015f konusunda rest \u00e7ekti\u011fi iddia edilmi\u015fti. Somer \u015eef'in dolarla maa\u015f ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya\u2019n\u0131n programla yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131, yerine Arda T\u00fcrkmen\u2019in gelece\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.