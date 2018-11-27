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Masterchef kim elendi, kim gitti? 27 Kasım Master Şef'te ELENEN YARIŞMACI kim oldu?
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Masterchef kim elendi, kim gitti? 27 Kasım Master Şef'te elenen yarışmacı kim oldu?
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Masterchef kim elendi, kim gitti? 27 Kasım Master Şef'te elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef kim elendi, kim gitti? 27 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde neler oldu merak ediliyor.