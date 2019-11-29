Masterchef Kıvanç bakın kim çıktı?

Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131na sonradan giren fakat k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok konu\u015fulan yar\u0131\u015fmac\u0131lar aras\u0131na giren K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f kimdir, ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda ve Masterchef K\u0131van\u00e7'\u0131n as\u0131l mesle\u011fi ne?\r\n,Masterchef T\u00fcrkiye'de b\u00fcy\u00fck finale art\u0131k haftalar kald\u0131, geri say\u0131m ba\u015flad\u0131. Masterchef'e sonradan gelen fakat iddial\u0131 konu\u015fmalar\u0131 ile yar\u0131\u015fmaya damga vuran K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f son haftalarda eleme potas\u0131na g\u00f6nderilen isimlerden birisi. \r\n\r\n,MasterChef yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n yeni ve iddial\u0131 isimlerinden birisi olan K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f, kendisine g\u00fcveni ve yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015flarla dikkat \u00e7ekiyor. Somer \u015eef'in hayalindeki isim olan K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f, yar\u0131\u015fman\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lan isimleri aras\u0131nda yer al\u0131yor.,MasterChef K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f, yar\u0131\u015fmaya en son kat\u0131lan isim oldu. Private a\u015f\u00e7\u0131 ya da di\u011fer bir ifade ile \u00f6zel a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k yapan K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 an itibariyle iddias\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n,K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f, 24 ya\u015f\u0131nda ve 5 y\u0131ld\u0131r da \u00f6zel \u015feflik yap\u0131yor. Gastronomi b\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6\u011frencisi olan K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f, MasterChef se\u00e7melerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikal\u0131k sunum s\u00fcresince j\u00fcri \u00fcyelerinden ge\u00e7er not alm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Somer \u015eef'in yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmadan \u00f6nce, "Benim iki senedir Masterchef'te bir hayalim var. Kendimden daha kal\u0131pl\u0131 biriyle \u00e7al\u0131\u015fmak. O y\u00fczden evet diyorum." s\u00f6zleriyle \u00f6n plana \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,.