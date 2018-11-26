MasterChef Mehmet kimdir ve nereli? | MasterChef Türkiye yarışmacısı Mehmet Kimdir?

'MasterChef Mehmet kimdir, MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Mehmet kimdir' gibi sorular MasterChef izleyicisi taraf\u0131nfan merak ediliyor.,Daha \u00f6nce yine TV8 ekranlar\u0131nda 'Yemekteyiz' program\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz Mehmet, o programda da olduk\u00e7a dikkat \u00e7ekmi\u015fti.,Olduk\u00e7a sevecen olan Mehmet yapm\u0131\u015f oldu\u011fu \u015fakalar ve sergiledi\u011fi komik \u015fakalar ile kendisini ilk b\u00f6l\u00fcmlerde tan\u0131tmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,MasterChef yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Mehmet Sur 39 ya\u015f\u0131nda. K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan itibaren mutfak hayat\u0131 ile i\u00e7 i\u00e7e olan yar\u0131\u015fmac\u0131 \u00f6zellikle \u0130stanbul\u2019da yer alan hotel ve restorantlarda komilik yaparak mesle\u011fe ba\u015flam\u0131\u015f. ,Et konular\u0131nda uzman olan yar\u0131\u015fmac\u0131 ilerleyen zamanlarda mutfak \u015fefli\u011fine kadar kariyerini tamamlam\u0131\u015f.,Olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 bir i\u015fletmesi bulunan yar\u0131\u015fmac\u0131 Masterchef k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131mda yer al\u0131yor. Maddi s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 olmayan yar\u0131\u015fmac\u0131 sadece T\u00fcrkiye\u2019nin Master Chef\u2019i olmak i\u00e7in yar\u0131\u015fmaya kat\u0131ld\u0131. ,MasterChef Mehmet, ilgin\u00e7 hareketleri ve dikkat \u00e7eken tav\u0131rlar\u0131 ile ilgi oda\u011f\u0131 olmaya devam ediyor!,Kendisini etin uzman\u0131 olarak tan\u0131tan Masterchef Mehmet'in \u015f\u0131rdanlar\u0131 yiyenlere damak \u015f\u00f6leni ya\u015fat\u0131yor. ,Ayn\u0131 zamanda instagram fenomeni olan Mehmet \u015f\u0131rdan ustas\u0131. \u015e\u0131rdanc\u0131 Mehmet ad\u0131nda instagram hesab\u0131 olan Mehmet'in takip\u00e7i say\u0131s\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor.