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Masterchef Murat'ın eşinden üzen sözler
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'MasterChef' yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, dün eşi ile birlikte görüntülendi.