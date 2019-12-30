MasterChef Rıfat ile ilgili canlı yayında flaş açıklama

'Masterhef T\u00fcrkiye'nin favorileri aras\u0131nda g\u00f6sterilen ancak yar\u0131\u015fmay\u0131 6'nc\u0131 olarak tamamlayan R\u0131fat Yurtta\u015f ile ilgili fla\u015f ger\u00e7ek canl\u0131 yay\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,J\u00fcri \u00fcyeliklerini Somer Sivrio\u011flu, Danilo Zanna ve Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131, TV8'in fenomen yar\u0131\u015fmas\u0131 'MasterChef T\u00fcrkiye'de 4 ayl\u0131k \u015fampiyonluk d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc.,Uluslararas\u0131 men\u00fc, T\u00fcrkiye men\u00fcs\u00fc ve imza yeme\u011finde olu\u015fan \u00fc\u00e7 etapl\u0131 oyun sonunda g\u00fclen taraf 4 puanl\u0131k farkla belirlendi.,Cemre Uyan\u0131k, rakibi Alican Sabunsoy'u 68-64 yendi ve b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fcn sahibi oldu.,Canl\u0131 yay\u0131nlanan programa; j\u00fcri \u00fcyeleri, finalistler, finalistlerin aileleri ile birlikte elenen yar\u0131\u015fmac\u0131lar da kat\u0131ld\u0131. Ancak bunlar aras\u0131nda bir eksik dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.,Renkli ki\u015fili\u011fi, dobra a\u00e7\u0131klamalar\u0131 ve k\u0131yafet tercihleriyle yar\u0131\u015fmaya damgas\u0131n\u0131 vuran R\u0131fat Yurta\u015f, final gecesinde st\u00fcdyoda yer almad\u0131.,Aslen \u0130zmir \u00c7e\u015fmeli olan R\u0131fat'\u0131n, \u00fcnl\u00fc komedyenler Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuk olaca\u011f\u0131 MasterChef veda program\u0131nda da yer almad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\nHayranlar\u0131n\u0131n merak etti\u011fi R\u0131fat ile ilgili ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ba\u015far\u0131l\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n askerlik sebebiyle iki programa da gelemedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,TV8'de yay\u0131nlanan 'Finale Do\u011fru' program\u0131nda sunuculuk yapan Hakan Hatipo\u011flu, "R\u0131fat'a selam yollayal\u0131m. Kendisi \u015fu an Erzincan'da askerlik yap\u0131yor, vatani g\u00f6revini yerine getiriyor. \u0130n\u015fallah o da k\u0131sa bir zamanda aram\u0131zda olur. Ona ve t\u00fcm askerlerimize buradan selam olsun. \u00c7\u00fcnk\u00fc eme\u011fi \u00e7ok b\u00fcy\u00fck, yar\u0131\u015fmaya renk katt\u0131" ifadelerini kulland\u0131.,Canl\u0131 yay\u0131na kat\u0131lan elenen yar\u0131\u015fmac\u0131lar, hem \u015fampiyon Cemre hem de ikinci Alican'\u0131 tebrik ederken, Cemre'nin iste\u011fiyle kupay\u0131 hep birlikte havaya kald\u0131rd\u0131.