Masterchef Rıfat'ın kıyafeti çok konuşuldu

Bu haftaki eleme adaylar\u0131ndan biri olan R\u0131fat Yurtta\u015f her zaman kombiniyle dikkat \u00e7ekmeyi ba\u015far\u0131yor.\r\n,D\u00fcn ak\u015fam elenen R\u0131fat, eleme \u00f6ncesi Konya'da giydi\u011fi k\u0131yafetle g\u00fcndeme oturdu. R\u0131fat'\u0131n k\u0131yafeti kovboya benzetildi.\r\n,Sosyal medyada olduk\u00e7a ilgi g\u00f6ren R\u0131fat, Masterchef'e veda etti.\r\n,R\u0131fat Yurtta\u015f, \u0130zmir \u00c7e\u015fmelidir. \u00dcniversiteye kadarki s\u00fcreci, amat\u00f6rce evde yemek yapan bir ki\u015fi olarak s\u00fcrd\u00fcrm\u00fc\u015f olsa da; \u00fcniversitede hukuk fakultesini kazand\u0131\u011f\u0131 halde gizlice gastronomi b\u00f6l\u00fcm\u00fc m\u00fclakatlar\u0131na kayd\u0131n\u0131 yapt\u0131rd\u0131.,\u0130zmir ekonomi \u00fcniversitesi mutfak sanatlar\u0131 ve y\u00f6netimi b\u00f6l\u00fcm\u00fcne ba\u015flamas\u0131yla amat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, akademik e\u011fitimle silip ta\u00e7land\u0131rd\u0131. Okul s\u00fcrecinde Michelin y\u0131ld\u0131zl\u0131 \u015feflerinden e\u011fitim ald\u0131 ve T\u00fcrkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkan\u0131 buldu. Mezun oldu\u011fu gibi ustal\u0131k ve usta \u00f6\u011freticilik belgelerini ald\u0131.\r\n,Meslek edindirme kurslar\u0131nda e\u011fitmen \u015fef olarak y\u00fczlerce a\u015f\u00e7\u0131 yeti\u015ftirdi ve i\u015flere yerle\u015ftirdi. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme ve zeytinya\u011fl\u0131lara kayan ilgisi neticesinde beslenme ko\u00e7lu\u011fu, glutensiz ve laktozsuz yemekler \u00fcretmeye, satmaya ve workshoplar d\u00fczenlemeye ba\u015flad\u0131.\r\n,.