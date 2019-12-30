MasterChef şampiyonu Cemre'nin, büyük tutkusunun ne olduğunu öğrenen inanamıyor

T\u00fcrkiye'nin severek izledi\u011fi MasterChef'in \u015fampiyonu Cemre'nin, yemek yapmak d\u0131\u015f\u0131nda b\u00fcy\u00fck tutkusunun ne oldu\u011funu duyan \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,4 ayl\u0131k yolun sonuna gelindi. T\u00fcrkiye'nin severek izledi\u011fi MasterChef'in \u015fampiyonu Cemre Uyan\u0131k oldu.\r\n\r\n,MasterChef'te disiplinli, dobra ve ciddi duran Cemre'nin, asl\u0131nda \u00e7ocuk ruhlu oldu\u011funu, yemek yapman\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir tutkusunun oldu\u011funu ve sizi \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylesek..\r\n\r\n,Cemre Uyan\u0131k 27 ya\u015f\u0131nda. Cemre'nin sosyal medya hesab\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda yemek yapmaktan sonra en b\u00fcy\u00fck tutkusu anime. Hatta kendisine Otaku bile diyebiliriz.\r\n\r\n,Instagram hesab\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda kendisinin bir anime karakterini baz alarak onun gibi giyindi\u011fini, onun sa\u00e7 ve makyaj modelini yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 da g\u00f6receksiniz. Bunu yapan ki\u015filere de Cosplayer ad\u0131 veriliyor.\r\n\r\n,Anime sevdal\u0131s\u0131 olunca Japonca \u00f6\u011frenmek de farz olmu\u015f. Cemre, bu dil i\u00e7in i\u00e7in epey \u00e7aba harcam\u0131\u015f.\r\n\r\nAnime karakterlerin resmini \u00e7izme konusunda bile ba\u015far\u0131l\u0131...\r\n\r\n,Anime, \u00e7izgi film mi yani diyecek sorarsan\u0131z. Aman ha sormay\u0131n \u00e7\u00fcnk\u00fc Cemre de her anime hayran\u0131 gibi bu konuda \u00e7ok hassas. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7izgi film daha \u00e7ok \u00e7ocuklara hitap eder fakat anime her ya\u015f grubuna hitaben yap\u0131l\u0131r.\r\n\r\n,Anime sevgisi \u00f6yle alelade bir sevgi, hayranl\u0131k de\u011fil, bir tutku. Hal b\u00f6yle olunca di\u011fer insanlar bir \u00e7izgi filme\/\u00e7izgi romana nas\u0131l bu kadar tutkuyla ba\u011flan\u0131yor anlamakta zorlan\u0131yor. Bundand\u0131r ki anime severler her yerde biraz garip kar\u015f\u0131lan\u0131yor, biraz \u00f6tekile\u015ftiriliyor.\r\n\r\n,\u00d6zel bir \u00fcniversitenin a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olan Cemre Uyan\u0131k k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnden bu yana Uzak Do\u011fu hayran\u0131.\r\n\r\n,.,Sakinli\u011fi ile bilinen Cemre, Polonya'da \u00c7a\u011fda\u015f Agun'dan savunma ve d\u00f6v\u00fc\u015f sanat\u0131 ad\u0131na e\u011fitim bile alm\u0131\u015f...\r\n(Haberler)