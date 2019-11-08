MasterChef'te büyük kriz! Diskalifiye mi oldu?

\u00c7ekimlerinin iki hafta \u00f6nceden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda, Cemre'nin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki b\u00f6l\u00fcmlerde olup olmayaca\u011f\u0131 ise merak konusu oldu.,Kaptanl\u0131k oyunu m\u00fccadelesinde yar\u0131\u015fmac\u0131lardan G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nin sevilen lezzeti \u00e7i\u011fk\u00f6fte yapmalar\u0131 istendi. ,B\u00fct\u00fcn yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n sosyal medya hesaplar\u0131nda yar\u0131\u015fmadan foto\u011fraflar mevcut ve hesaplar yar\u0131\u015fmac\u0131lar birbirlerini takip ediyor.,K\u0131yas\u0131ya rekabetin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmada en iyi \u00e7i\u011f k\u00f6fteyi yaparak mavi tak\u0131m\u0131n kaptan\u0131 Cemre olmu\u015ftu.,Masterchef'te b\u00fcy\u00fck bir kriz ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Ancak MasterChef'in favori yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan olan Cemre Uyan\u0131k, sosyal medya hesab\u0131ndan yar\u0131\u015fmayla ilgili t\u00fcm payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 silip Amerika'dan video payla\u015ft\u0131. Cemre, MasterChef'in Instagram hesab\u0131n\u0131 da takipten \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Cemre'nin bu hamlesinin ard\u0131nda MasterChef T\u00fcrkiye Instagram hesab\u0131ndan Cemre'yi takibi b\u0131rakt\u0131. T\u00fcm bu geli\u015fmelerden sonra Cemre'nin yar\u0131\u015fmadan diskalifiye oldu\u011fu konu\u015fulmaya ba\u015flad\u0131.