MasterChef'te dokunulmazlığı kırmızı takım aldı, eleme adayları belli oldu

MasterChef T\u00fcrkiye d\u00fcn ak\u015fam 54. son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara geldi, dokunulmazl\u0131k oyununda m\u00fccadele eden yar\u0131\u015fmac\u0131lardan eleme adaylar\u0131 belli oldu.\r\n,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n sevilen yemek yar\u0131\u015fmas\u0131 MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131nda \u00e7eyrek final heyecan\u0131 ya\u015fanmaya ba\u015flad\u0131. J\u00fcri \u00fcyeliklerini Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, Somer Sivrio\u011flu ve Danilo Zanni'nin MasterChef'in son b\u00f6l\u00fcm\u00fc Gaziantep'te \u00e7ekildi. Gaziantep'teki tarihi bir binada kurulan st\u00fcdyoda yar\u0131\u015fmac\u0131lar y\u00f6resel yemekleri yaparak m\u00fccadele etti. \r\n\r\n,MasterChef T\u00fcrkiye'nin son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde dokunulmazl\u0131\u011f\u0131 kazanan tak\u0131m ve eleme adaylar\u0131 belli oldu. \u00c7eyrek final haftas\u0131nda mavi ve k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131mlar Gaziantep'e konuk oldu. Gaziantep mutfa\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nemli temsilcilerinden \u015fef Do\u011fa \u00c7it\u00e7i, y\u00f6resel yemeklerden olu\u015fan men\u00fcy\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,MasterChef'in dokunulmazl\u0131k oyununda men\u00fc, d\u00f6vmeli alaca \u00e7orbas\u0131, k\u0131ymal\u0131 zeytin b\u00f6re\u011fi, ayval\u0131 ek\u015fili tarakl\u0131k, firik pilav\u0131, astarl\u0131 s\u00fctla\u00e7 oldu. \r\n\r\n,Yar\u0131\u015fmac\u0131lar kendilerine ayr\u0131lan s\u00fcrede yemekleri en iyi \u015fekilde yapmak i\u00e7in m\u00fccadele etti. Yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n yemeklerini ise Gaziantep Valisi Davut G\u00fcl, Gaziantep B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma \u015eahin, Gaziantep Futbol Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Mehmet B\u00fcy\u00fckek\u015fi ile futbol tak\u0131m\u0131 oyuncular\u0131 tadarak puan verdi. Program\u0131n \u00f6zel konuklar\u0131n\u0131n be\u011fenisine sunulan yemekler ile misafirlerin verdikleri oylar kazanan tak\u0131m\u0131 belirledi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan puanlama sonras\u0131 bu hafta MasterChef'te ilk dokunulmazl\u0131k oyununu k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m kazand\u0131. Mavi tak\u0131m ise eleme oyununda pirzola yapmak i\u00e7in yeniden mutfa\u011fa girdi.\r\n\r\n,MasterChef'ta haftan\u0131n ilk dokunulmazl\u0131k oyununu kaybeden mavi tak\u0131m bu defa st\u00fcdyoda bireysel dokunulmazl\u0131k oyununda yar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Danilo \u015eef'in istedi\u011fi \u00f6zel bir pirzola yeme\u011fini haz\u0131rlayan yar\u0131\u015fmac\u0131lar, \u015feflerin kar\u015f\u0131s\u0131nda sunuma \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Yemekleri tadan \u015fefler ise Ekin'in yeme\u011fini birinci se\u00e7tiler. B\u00f6ylece mavi tak\u0131mda bireysel dokunulmazl\u0131\u011f\u0131 kazanan isim Ekin oldu.\r\n\r\n,Mavi tak\u0131mda haftan\u0131n eleme adaylar\u0131 ise R\u0131fat ve G\u00fczide oldu.\r\n\r\n,.