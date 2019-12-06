Masterchef'te eleme heyecanı! İzleyiciler o karara isyan etti

Masterchef T\u00fcrkiye'de bu gece kim elendi sorusunun cevab\u0131 eleme adaylar\u0131 aras\u0131ndan gelecek! Cemre ve Yasin eleme aday\u0131 olmu\u015ftu, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc isim merak konusu.,Masterchef T\u00fcrkiye'de \u015fefler yar\u0131\u015fmac\u0131lara bu kez Japon mutfa\u011f\u0131 yapt\u0131racak. K\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m\u0131n i\u015fi \u00e7ok zor. Zira hem 3 ki\u015filer hem de 2 arkada\u015flar\u0131 \u015fimdiden eleme potas\u0131nda. \u0130lk oyunu kaybettiklerinde Yasin eleme aday\u0131 olmu\u015ftu, ikinci oyun sonras\u0131nda ise Cemre potaya d\u00fc\u015ft\u00fc.,MasterChef T\u00fcrkiye'de bu hafta MasterClass'ta Mehmet \u015eef, Danilo \u015eef ile Somer \u015eef e\u011fitim verdi. MasterChef MasterClass final etab\u0131nda Alican ile Cemre en uzun makarna hamurunu yapmak i\u00e7in ter d\u00f6kt\u00fc ve kazanan yar\u0131\u015fmac\u0131 Alican oldu.,Zira 4 ki\u015filik mavi tak\u0131m\u0131n kaptan\u0131 Alican bir su\u015fi ustas\u0131. Bu a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m hem bir eksikle hem de su\u015fi ustas\u0131na kar\u015f\u0131 yar\u0131\u015fm\u0131\u015f olacak. ,Son eleme aday\u0131n\u0131n belirlenece\u011fi oyunda yar\u0131\u015fmac\u0131lar Japon mutfa\u011f\u0131ndan yemekler sunacaklar. \u015eeflerin bu se\u00e7imi izleyiciden 'Alican'a k\u0131yak ge\u00e7ilmi\u015f' yorumlar\u0131 ald\u0131.,Bu ak\u015famki oyunu kaybettikleri taktirde Batuhan potaya gidecek ve b\u00f6ylece tak\u0131mca elemede yer alacaklar. B\u00f6ylesi Masterchef'te daha \u00f6nce hi\u00e7 ya\u015fanmad\u0131. ,K\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m\u0131n 3 ki\u015fi, mavi tak\u0131m\u0131n 4 ki\u015fi yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 haftada, son oyun i\u00e7in Japon mutfa\u011f\u0131n\u0131n se\u00e7ilmi\u015f olmas\u0131 izleyici taraf\u0131ndan 'haks\u0131zl\u0131k' olarak yorumland\u0131. ,Mastercef'te son eleme aday\u0131 bu ak\u015fam saat 20.00'da yap\u0131lacak oyunla ortaya \u00e7\u0131kacak. Geceye ise eleme potas\u0131nda olan Cemre'nin s\u00f6zleri ve g\u00f6zya\u015flar\u0131 damga vuracak.