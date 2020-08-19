MasterChef'te gergin anlar! Birbirlerine girdiler: 'Seni buradan göndereceğim'

TV8’de yayınlanan yarışma programı 'MasterChef Türkiye 2020', dün akşam 29'uncu bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada mavi ve kırmızı takım ilk kez kozlarını paylaştı. 5 ADET YEMEK YAPTILAR Beş adet yemek belirleyen şefler yarışmacılardan sırasıyla; kabak çorbası, baklava hamurundan mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta son olarak da şeftalili parfe yapmasını istedi.