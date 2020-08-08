MasterChef'te gergin anlar! Şefler yemeğin tadına bakmadı!

TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef T\u00fcrkiye 2020'de, ana kadroyu olu\u015fturacak 16 ki\u015fiden biri olmak isteyen yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n k\u0131yas\u0131ya m\u00fccadelesi devam ediyor.\r\n,Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrio\u011flu'nun j\u00fcri oldu\u011fu yar\u0131\u015fman\u0131n 7 A\u011fustos Cuma ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanan final turunda ilgin\u00e7 anlar ya\u015fand\u0131.,Levrek marin yapan yar\u0131\u015fmac\u0131lardan se\u00e7im oyununa kalan 6's\u0131n\u0131n belirlenece\u011fi s\u0131rada iki isim de\u011ferlendirme d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131.,Somer Sivrio\u011flu tad\u0131m yaparken bal\u0131\u011f\u0131ndan k\u0131l\u00e7\u0131k \u00e7\u0131kan Sedat Tuncer, final turu i\u00e7in \u015fans\u0131n\u0131 kaybetti.,Terini eliyle silen ve elini y\u0131kamayan Berker Ba\u015fmanav da Sedat ile ayn\u0131 kaderi payla\u015ft\u0131.,MasterChef Berker'in, terini silip elini y\u0131kamad\u0131\u011f\u0131 anlar kendisine izletildi ve yeme\u011fi tad\u0131lmad\u0131.,Ayy\u00fcce Kamit, 'MasterChef T\u00fcrkiye'de ilk 16 yar\u0131\u015fmac\u0131 aras\u0131na girmeyi ba\u015fard\u0131 ve ana kadroya kalan 5'inci isim oldu.