MasterChef'te korkutan anlar! Yarışmacı parmağını kesti, yürekler ağza geldi

TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan MasterChef'in son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde yar\u0131\u015fmac\u0131 Didem Devay parmaklar\u0131n\u0131 kesti. \u0130lk m\u00fcdahalesi st\u00fcdyoda yap\u0131lan Devay yeme\u011fini ise yeti\u015ftiremedi.,Yar\u0131\u015fmac\u0131lar bir \u00fcst tura y\u00fckselmek i\u00e7in \u015feflerin istedi\u011fi tarifi pi\u015firmek \u00fczere performanslar\u0131n\u0131 sergiledi. Yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Didem Devay ise b\u00fcy\u00fck bir talihsizlik ya\u015fad\u0131 ve elini kesti. Parmaklar\u0131 kan i\u00e7inde olan Didem'e ilk m\u00fcdahale st\u00fcdyodaki sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131.,MasterChef yar\u0131\u015fma program\u0131 yay\u0131nlanan son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle izleyenlerini ve st\u00fcdyodakileri korkuttu. Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, Somer Sivrio\u011flu ve Danilo Zanna j\u00fcrili\u011finde TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan yar\u0131\u015fmada talihsiz bir kaza ya\u015fand\u0131. Yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Didem Devay kendisinden istenilen lezzeti pi\u015firmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada b\u0131\u00e7akla parmaklar\u0131n\u0131 kesti.,Mehmet \u015eef olay\u0131 g\u00f6r\u00fcr g\u00f6rmez "Sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131 ko\u015f" diye st\u00fcdyoda bulunan sa\u011fl\u0131kl\u0131lara m\u00fcdahale etmeleri i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. Yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n eline tampon yap\u0131ld\u0131 ve yaras\u0131 sar\u0131ld\u0131.,Kaza ge\u00e7iren Didem Devay yeme\u011fini yeti\u015ftiremedi ve de\u011ferlendirme d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131.,.