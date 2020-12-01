MasterChef'te korkutan kaza! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"EL\u0130NDE C\u0130DD\u0130 B\u0130R KES\u0130K VAR"\r\n\r\nAncak yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Barbaros, tatl\u0131y\u0131 haz\u0131rlarken talihsiz bir kaza ya\u015fad\u0131 ve parma\u011f\u0131n\u0131 kesti. Sa\u011fl\u0131k ekibinin m\u00fcdahale etti\u011fi Barbaros haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 tatl\u0131y\u0131 \u015feflerin \u00f6n\u00fcne sundu. ,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle izlenen yar\u0131\u015fma program\u0131 MasterChef T\u00fcrkiye, d\u00fcn ak\u015fam 111. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana geldi. Bu haftan\u0131n kaptan\u0131 olmak i\u00e7in k\u0131yas\u0131ya m\u00fccadele eden yar\u0131\u015fmac\u0131lar en iyi profiterol\u00fc yapmak i\u00e7in birbiriyle yar\u0131\u015ft\u0131.,Ancak parma\u011f\u0131nda derin kesik olan Barbaros, diki\u015f at\u0131lmas\u0131 i\u00e7in hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Durum hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan \u015eef Somer Sivrio\u011flu, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik oldu\u011funu s\u00f6yledi., Mavi tak\u0131m kaptanl\u0131\u011f\u0131 kazanan \u00d6zg\u00fcl, k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m kaptan\u0131 olarak Eray'\u0131 se\u00e7ti. Mavi tak\u0131m kaptan\u0131 \u00d6zg\u00fcl tak\u0131m\u0131na Barbaros, Emir ve Sefa'y\u0131 se\u00e7erken Eray'\u0131n kaptan oldu\u011fu k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131mda ise Serhat ve Ebru yer ald\u0131.,MasterChef'te korkutan kaza! Parma\u011f\u0131n\u0131 derinden kesen sevilen yar\u0131\u015fmac\u0131 apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131...,KAPTAN VE YEN\u0130 TAKIMLAR BELL\u0130 OLDU\r\n\r\n\u00d6te yandan 50 dakika i\u00e7erisinde 30 adet profiterol yapan yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Emir, Sefa ve \u00d6zg\u00fcl kaptanl\u0131k oyununda en iyi ilk \u00fc\u00e7e kald\u0131. MasterChef'te kaptanl\u0131k oyununu kazanan \u00d6zg\u00fcl oldu.