Masterchef’te ödül oyunu! 25 bin tl kazandı

Kaptanlar, yeme\u011fe dokunmayacak, sadece nas\u0131l yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyeceklerdi. Serhat, k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131mdan \u00d6zg\u00fcl ve Barbaros'u, Emir ise mavi tak\u0131mdan Eray ve Esra'y\u0131 se\u00e7ti.\r\n,Oyun bu \u015fekilde devam ederken \u015fefler, yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n de\u011fi\u015fmesini istedi. K\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131mdan \u00d6zg\u00fcl - Barbaros yukar\u0131 \u00e7\u0131karken U\u011fur ve Ebru tezgah ba\u015f\u0131na ge\u00e7ti. Mavi tak\u0131mda ise Eray - Ebru ikilisi yerine Sefa, Furkan ve Ayy\u00fcce yemeklerin yap\u0131m\u0131na devam etti. Son k\u0131s\u0131mda ise \u015fefler, t\u00fcm yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n a\u015fa\u011f\u0131ya inmesini istedi. Bu andan sonra yemekler t\u00fcm tak\u0131m olarak yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. S\u00fcre bitiminde kaptanlar\u0131 yemekleri \u015feflerin tad\u0131m\u0131na sundu.\r\n,MasterChef \u00f6d\u00fcl oyunu, ilk olarak tak\u0131m oyunu olarak oynand\u0131. Tak\u0131mlar, kendilerine istenilen yemekleri yapt\u0131.\r\n,MasterChef 2020'de \u00f6d\u00fcl oyunu tak\u0131m kaptanlar\u0131 ile ba\u015flad\u0131. Kaptanlar, \u00fc\u00e7 \u00e7e\u015fit yeme\u011fin ne olaca\u011f\u0131na tak\u0131m arkada\u015flar\u0131na dan\u0131\u015farak karar verdi. Bu \u015fekilde market al\u0131\u015fveri\u015fi yapt\u0131ktan sonra planlad\u0131\u011f\u0131 yemekleri yapmaya ba\u015flad\u0131. Sonra bir anda Danilo \u015eef, kaptanlar\u0131 durdurdu. Sonras\u0131nda kaptanlar, tak\u0131mlardan iki\u015fer arkada\u015flar\u0131n\u0131 se\u00e7ti ve onlar\u0131 y\u00f6nlendirmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,\u015eefler, tad\u0131m sonras\u0131nda hangi tak\u0131m\u0131n daha ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. \u015eeflerin oybirli\u011fi ile MasterChef'te \u00f6d\u00fcl oyunu ilk turunda kazanan k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m oldu.\r\n,\u0130lk \u00f6d\u00fcl oyununda k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 ikinci tura \u00e7\u0131kt\u0131. Bu turda yar\u0131\u015fmac\u0131lara, \u00fcst\u00fc kapal\u0131 olarak sunulan be\u015f taze baharattan se\u00e7im yapmalar\u0131 istendi. Yar\u0131\u015fmac\u0131lar, kapaklar\u0131 kald\u0131rarak \u015fanslar\u0131na d\u00fc\u015fen taze baharat ile yapacaklar\u0131 yemekleri tasarlad\u0131. Ve ona g\u00f6re market al\u0131\u015fveri\u015fi yapt\u0131.\r\n,Her yar\u0131\u015fmac\u0131, bu baharatlar yarat\u0131c\u0131 bir yemek yaparak \u015feflerin be\u011fenisine sundu. \u015eefler, yap\u0131lan yemeklerin tad\u0131na bakt\u0131ktan sonra ilk olarak be\u015finci olan isim a\u00e7\u0131kland\u0131. Ebru, \u00f6d\u00fcl oyununda 5. olurken \u00d6zg\u00fcl 4. olarak tamamlad\u0131. Gecenin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc ise Serhat oldu.\r\n,\u015eeflerin oybirli\u011fi ile gecenin en iyi yeme\u011fini yaparak 25 bin liral\u0131k para \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc kazanan, \u00f6d\u00fcl oyununu kazanan U\u011fur oldu.\r\n