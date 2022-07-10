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Türkiye Gazetesi

Masterchef’te telefon kullanmayan yarışmacı olay olmuştu! Arkadaşı ifşa etti: Yalan söylemeye utanmıyor musun?

Masterchef’te telefon kullanmayan yarışmacı olay olmuştu! Arkadaşı ifşa etti: Yalan söylemeye utanmıyor musun?

Survivor All Star 2022’nin final yapmasının hemen ardından MasterChef Türkiye başladı. Yarışmanın birkaç bölüm öncesinde beyaz önlüğü almak için yarışan Gülistan Şalk ile Mehmet Şef’in diyaloğu herkesi şaşkına çevirmişti. “Sosyal medya ve telefon kullanmıyorum, kimseyle iletişim kurmuyorum” diyen yarışmacıyı Twitter’de yakın bir arkadaşı olduğunu iddia eden kişi ifşa etti. Atılan tweetler sonrası “Gülistan Şalk yalan mı söylüyor” sorusu akıllara geldi.

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