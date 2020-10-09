MasterChef Türkiye'de korkutan kaza! Kanlar içinde kaldı

MasterChef T\u00fcrkiye'de bu haftan\u0131n ikinci bireysel dokunulmazl\u0131k oyunu oynan\u0131rken korku dolu anlar ya\u015fand\u0131.\r\n,Robotu temizlemek isteyen Sefa, aletin birden \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonucu b\u00fcy\u00fck bir talihsizlik ya\u015fad\u0131.\r\n,Parma\u011f\u0131n\u0131 blender\u0131n b\u0131\u00e7aklar\u0131n\u0131n i\u00e7ine sokan Sefa Okyay K\u0131l\u0131\u00e7, bir anda blender\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131 ve parma\u011f\u0131 kan i\u00e7inde kald\u0131.\r\n,Ac\u0131 i\u00e7inde kalan Sefa'n\u0131n elinin kanad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6ren arkada\u015flar\u0131 ve \u015fefler korku dolu anlar ya\u015fad\u0131. Sefa'n\u0131n yan\u0131na ko\u015fan Danilo Zanna sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerini \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n,Elinden yaralanan Sefa'ya sa\u011fl\u0131k ekibi hemen m\u00fcdahale etti. Kanamas\u0131 durdurulan Sefa'n\u0131n eli sar\u0131ld\u0131. M\u00fcdahaleden sonra Sefa'n\u0131n ciddi bir sorununun olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Ard\u0131ndan Sefa yeniden yeme\u011fini yapmak i\u00e7in \u00e7aba g\u00f6sterdi. Ancak yaralanmadan dolay\u0131 zaman kayb\u0131 ya\u015fayan Sefa, yeme\u011fini tam pi\u015firemedi.\r\n,\u015eeflerin kar\u015f\u0131s\u0131na eksik tabakla \u00e7\u0131kan Sefa g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131. \u015eeflerin kendisine olan babacan yakla\u015f\u0131mlar\u0131 i\u00e7in de te\u015fekk\u00fcr etti. \u015eefler de yine de m\u00fccadeleden vazge\u00e7medi\u011fi i\u00e7in Sefa'y\u0131 motive etti.\r\n,Danilo \u015eef'in imzal\u0131 taba\u011f\u0131na en yak\u0131n yeme\u011fi yapmaya \u00e7al\u0131\u015fan yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Eray ve Berker son ikiye kald\u0131. Bireysel dokunulmazl\u0131k oyununu kazanan ise Eray oldu.\r\n,D\u00fcnk\u00fc dokunulmazl\u0131k oyunu ve eleme konseyinin ard\u0131ndan Serhat ve Walison'un ard\u0131ndan Berker ve Tanya da potaya gitti.\r\n