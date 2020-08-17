MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu! İşte o isimler

Masterchef'in 16 ki\u015filik ana kadrosuna giren yar\u0131\u015fmac\u0131lar elemeler sonras\u0131 belli oldu. \u0130\u015fte o isimler...,Ekranlar\u0131n en \u00e7ok izlenen lezzet ve becerinin konu\u015ftu\u011fu Masterchef T\u00fcrkiye 2020 sezonuna ba\u015flad\u0131. Her ak\u015fam iki elemenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fman\u0131n 16 ki\u015filik ana kadrosu pazar gecesi yap\u0131lan son elemelerle birlikte belli oldu. ,Deneyimli \u015fefler Danilo Zanna, Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya ve Somer Sivrio\u011flu'nun j\u00fcri koltu\u011funda oldu\u011fu yar\u0131\u015fman\u0131n 2020 kadrosu hayli iddial\u0131. 16 ki\u015filik kadroda Barbaros, Serhat, Emir ve Tanya gibi iddial\u0131 isimler var. ,Bu arada Masterchef'in 16 ki\u015filik kadrosu belirlenmeden \u00f6nce internete d\u00fc\u015fen bir video g\u00fcndeme oturdu. Videoda son elemeyi kazanan 2 isim de yer al\u0131yordu. Haliyle de kadro son b\u00f6l\u00fcmden \u00f6nce medyaya s\u0131zm\u0131\u015f oldu!,Son eleme gecesinin foto\u011fraf\u0131\r\nMasterchef'te 16 ki\u015filik kadronun belirlendi\u011fi pazar gecesi yap\u0131lan son eleme twitter\u0131n da g\u00fcndemine oturdu. Sosyal medyaya yans\u0131yan ise kadroya daha \u00f6nce dahil olan Ayy\u00fcce ve Duygu oldu. \u0130kilinin di\u011fer yar\u0131\u015fmac\u0131lara bakarken kameraya yans\u0131yan bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri TT listesinde en \u00e7ok yorum alan karelerden biri oldu. ,Masterchef 2020 kadrosu\r\n\u0130\u015fte mavi tak\u0131m ve k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m olarak ikiye ayr\u0131lacak olan Masterchef T\u00fcrkiye 2020'nin 16 ki\u015filik yeni yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131...,Serhat Do\u011framac\u0131 kimdir: Rakibim yok, kendimle yar\u0131\u015faca\u011f\u0131m diyerek daha ilk b\u00f6l\u00fcmden t\u00fcm \u015fim\u015fekleri \u00fczerine \u00e7eken Serhat hen\u00fcz 23 ya\u015f\u0131nda ve 10 senedir yemek yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. ,Masterchef yar\u0131\u015fmas\u0131na \u0130stanbul'dan kat\u0131lan Serhat Do\u011framac\u0131'y\u0131 yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ikna eden isim ise ni\u015fanl\u0131s\u0131. MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyan\u0131k'\u0131 tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131, ABD\u2019de birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ancak onun \u00e7al\u0131\u015fma \u015feklini be\u011fenmedi\u011fini, Alican ve Batuhan'\u0131 destekledi\u011fini s\u00f6yleyen Serhat, \u00e7ok basit bir \u015fekilde MasterChef \u015fampiyonu olaca\u011f\u0131m diyor. ,Duygu Acarsoy kimdir: Duygu Acarsoy, 35 ya\u015f\u0131nda. Ankara \u00dcniversitesi Ziraat Fak\u00fcltesi mezunu olan Duygu Acarsoy, \u00f6zel bir \u00fcniversitede e\u011fitmen \u015fef olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Yar\u0131\u015fmaya Ankara'dan kat\u0131l\u0131yor. Profesyonel pasta ve ekmek\u00e7ilik e\u011fitimi alm\u0131\u015f (\u0130spanya ve Almanya'da ek\u015fi mayal\u0131 ekmekler). Ayr\u0131ca dondurma ve sorbe \u00fczerine e\u011fitimleri de mevcut. Sekt\u00f6rde 3,5 senedir e\u011fitmen olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yormu\u015f.,\u00d6zg\u00fcl \u00c7o\u015far kimdir: MasterChef kadrosuna kat\u0131lan \u00d6zg\u00fcl Co\u015far g\u0131da m\u00fchendisi. 36 ya\u015f\u0131nda ve evli olan \u00d6zg\u00fcl, 2 \u00e7ocuk sahibi.,Pastac\u0131l\u0131k ve ekmek\u00e7ilik b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitiren yar\u0131\u015fmac\u0131, yar\u0131\u015fmaya \u0130stanbul\u2019dan kat\u0131l\u0131yor.,\u00d6zg\u00fcl Co\u015far, bir \u00f6nceki turda Mehmet \u015fef ile Somer \u015fef'ten evet oyu alarak final turuna y\u00fckselmi\u015fti.,Emir Elidemir kimdir: Yemeklerine g\u00fcvenen ve sosyal medyada da b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6ren Emir Elidemir aslen \u0130zmirli ve 1994 do\u011fumlu. Yar\u0131\u015fman\u0131n daha ba\u015f\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen favori g\u00f6sterilen Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. ,\u00dcniversite e\u011fitimini \u00d6zye\u011fin \u00dcniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde tamamlayan Masterchef Emir Elidemir sosyal medyan\u0131n konusu oldu. \u0130nstagram'da 175 bin ki\u015fi taraf\u0131ndan takip edilen Masterchef Emir annesine olan d\u00fc\u015fk\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ile biliniyor. Babas\u0131n\u0131 erken ya\u015flarda kaybeden Emir Elidemir Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapt\u0131. ,Ayy\u00fcce Kamit kimdir: Ayy\u00fcce Kamit, 24 ya\u015f\u0131nda ve aslan Sakaryal\u0131. Yar\u0131\u015fmaya \u0130stanbul\u2019dan kat\u0131lan Kamit, d\u00f6rt y\u0131ld\u0131r a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k yap\u0131yor. Rakipleri ge\u00e7erek ad\u0131n\u0131 final turuna yazd\u0131ran MasterChef Ayy\u00fcce Kamit, ilk turda, Danilo \u015fef, Mehmet \u015eef ve Somer \u015eef'ten evet oyu alm\u0131\u015ft\u0131.,Sedat Tuncer kimdir: Sedat Tuncer, Masterchef'e \u0130stanbul'dan kat\u0131l\u0131yor. MasterChef Sedat, 32 ya\u015f\u0131nda ve aslen Kastamonulu \u00d6zel bir catering firmas\u0131nda a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k yapan Sedat Tuncer, 13 y\u0131ld\u0131r mesle\u011fin i\u00e7inde yer al\u0131yor.,MasterChef 2020 sezona iddial\u0131 bir \u015fekilde ba\u015fl