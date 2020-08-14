MasterChef yarışmacısı 'Burası kurtlar sofrası' diyerek vedasını açıkladı

MasterChef'te bir ilk ya\u015fand\u0131! Bir yar\u0131\u015fmac\u0131, ilk defa kendi iste\u011fiyle yar\u0131\u015fmaya veda etti...,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n sevilen yar\u0131\u015fma program\u0131 MasterChef T\u00fcrkiye, d\u00fcn ak\u015fam 24. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana geldi. Eleme turlar\u0131n\u0131n devam etti\u011fi yar\u0131\u015fmada herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren bir an ya\u015fand\u0131. Yar\u0131\u015fmaya Rize'den kat\u0131lan Dilara, g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde yar\u0131\u015fmadan \u00e7ekilmek istedi\u011fini s\u00f6yledi.,"KURTLAR SOFRASI BURASI"\r\n\r\nHafta ba\u015f\u0131ndan bu yana verilen yemekleri istedi\u011fi gibi yapamayan Dilara T\u00fcr\u00fct, d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcmde de ikinci tura kalamay\u0131nca radikal bir karar ald\u0131. MasterChef'te bir ilk ya\u015fand\u0131 ve Dilara yar\u0131\u015fmadan \u00e7ekilmek istedi\u011fini belirtti. ,Mutfak bilgisinin yar\u0131\u015fmaya yetmedi\u011fini ve yeniden haz\u0131rlan\u0131p gelmek istedi\u011fini belirten Dilara "\u015eefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum.,Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi ad\u0131m\u0131 daha da fazla d\u00fc\u015f\u00fcrmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofras\u0131 buras\u0131. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geli\u015ftirip \u00f6yle gelmek gerekiyormu\u015f. Kendimi daha iyi geli\u015ftirip, daha sonra tekrar kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m" dedi.,\u015eef Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna m\u00fcsaade etmeyiz, bizim kurallar\u0131m\u0131z var. Ama eleme turlar\u0131nda oldu\u011fumuz i\u00e7in senin tercihin. \u00d6n\u00fcnde uzun bir yol var" dedi.,G\u00d6ZYA\u015eLARI SEL OLDU\r\n\r\nDilara'n\u0131n ayr\u0131lmak istemesinin \u00fczerine st\u00fcdyoda duygusal anlar ya\u015fand\u0131. Dilara konu\u015fma esnas\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamay\u0131nca yar\u0131\u015fmac\u0131lar da zor anlar ya\u015fad\u0131. Final turuna kalan Kayhan ise arkada\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dakikalarca g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.