MasterChef Yasin'den samimi açıklamalar: Günde 60 kilo pilav satıyorum

Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta TV8'de yay\u0131nlanan 'Gel Konu\u015fal\u0131m' program\u0131na konuk olan Yasin Obuz, sahibi oldu\u011fu pilav d\u00fckkan\u0131 hakk\u0131nda konu\u015ftu.,Yasin, "St. Petersburg'da arkada\u015f\u0131m\u0131n yan\u0131nda kal\u0131yordum. Lokantas\u0131 vard\u0131, ona yard\u0131mc\u0131 oluyordum. \u0130stanbul'a geldim, Sirkeci'de gezerken bo\u015f bir d\u00fckkan g\u00f6rd\u00fcm. Sahibi 'Yeme\u011fe vermiyoruz' dedi, 'Ba\u015fka yerde yapar getiririm' dedim. Kefil istedi, d\u00fckkan\u0131 hemen tuttum" dedi.,"Sirkeci tramvay dura\u011f\u0131n\u0131n orada d\u00fckkan\u0131m, hangi esnafa sorsan g\u00f6sterir. Nohutlu pilav sat\u0131yorum.","G\u00fcnde 30 kilo pilav sat\u0131yordum, \u015fimdi 50-60 kilo sat\u0131yorum. Yar\u0131\u015fmadan sonra sat\u0131\u015flar iki kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.",Sevilen yar\u0131\u015fmac\u0131, "Ben her \u015feyi satar\u0131m. Gazeteyi kitap diye satar\u0131m. O derece pazarlamac\u0131y\u0131m. B\u00fct\u00fcn d\u0131\u015f \u00e7ekimlerde yeme\u011fi ben da\u011f\u0131t\u0131yordum. Neden? \u00c7\u00fcnk\u00fc lezzetsiz olsa bile \u00f6yle bir anlat\u0131rd\u0131m ki sanki su de\u011fil \u015ferbet i\u00e7er. O derece" ifadelerini kulland\u0131.,'MasterChef T\u00fcrkiye'de favori g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc yar\u0131\u015fmay\u0131 da a\u00e7\u0131klayan Yasin, "Benim favori yar\u0131\u015fmac\u0131m Alican. Birlikte ayn\u0131 evde ya\u015f\u0131yoruz" dedi.,'MasterChef T\u00fcrkiye'nin j\u00fcri \u00fcyelerinden Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta yar\u0131\u015fmaya veda eden Yasin Obuz'u aln\u0131nda \u00f6perek u\u011furlam\u0131\u015ft\u0131.,Fenomen yar\u0131\u015fmac\u0131, "Kimse hediye getirmiyor, herkes cimri olmu\u015f. \u015eeflerden biri hal\u0131 ald\u0131, biri de tencere seti ald\u0131" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,Fenomen yar\u0131\u015fma 'MasterChef T\u00fcrkiye'den elenen son isim olan Yasin Obuz, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.