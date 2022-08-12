Mauro Icardi'nin menajeriyle 3 kez görüşüldü! Galatasaray asıl bombayı henüz patlatmadı...

Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile daha önce 3 kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.