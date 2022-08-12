Mauro Icardi'nin menajeriyle 3 kez görüşüldü! Galatasaray asıl bombayı henüz patlatmadı...

Alexis Sanchez transferinden istedi\u011fini alamayan Galatasaray, Icardi'nin United'\u0131 tercih etme ihtimaline kar\u015f\u0131 da alternatifleriyle g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Arjantinli'nin Icardi'nin Manchester United'a sat\u0131n alma opsiyonlu kiralama yoluyla transfer olmaya s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,Aslan, Flamengo'da mutsuz olan ve yeniden Avrupa maceras\u0131na at\u0131lmak isteyen Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z Gabigol i\u00e7in bonservis g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,E\u011fer bu transfer ger\u00e7ekle\u015fecek olursa yine kiralama yoluyla tamamlanacak ve Paris ekibi oyuncunun y\u0131ll\u0131k \u00fccretinin b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131n\u0131 \u00fcstlenecek.\r\n\r\nFrans\u0131z teknik adam Icardi ile ilgili son a\u00e7\u0131klamas\u0131nda; "Kul\u00fcp, onun ad\u0131na en iyi \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc bulabilmek i\u00e7in Icardi'yle beraber \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Bence en iyi \u015fey kariyerini daha uygun bir yerde yeniden ba\u015flatmas\u0131 olacak." demi\u015fti.,Fransa bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re; Galatasaray, PSG'den ayr\u0131lmas\u0131 beklenen Arjantinli forvet Mauro Icardi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nHaberde yer alan bilgiye g\u00f6re; Cristophe Galtier'in tak\u0131m bulmas\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi 29 ya\u015f\u0131ndaki Arjantinli forvet i\u00e7in, Galatasaray'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Premier Lig ekibi Manchester United'\u0131n da devrede oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Galatasaray y\u00f6netiminin Mauro Icardi'nin e\u015fi ve ayn\u0131 zamanda menajeri olan Wanda Nara ile daha \u00f6nce 3 kez g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Galatasaray'\u0131n Napoli'den kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Bel\u00e7ikal\u0131 futbolcu Dries Mertens, Belhanda'dan sonra bo\u015fta kalan 10 numaral\u0131 formay\u0131 giyecek.\r\n\r\nSocios.com uygulamas\u0131ndan taraftarlara 10 numaray\u0131 kimin giymesini istedikleri soruldu. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n tercihi Dries Mertens oldu. Daha \u00f6nce Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder, Felipe Melo ve Belhanda'n\u0131n giydi\u011fi formay\u0131 yeni sezonda Mertens giyecek.