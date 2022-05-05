Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

.,Bat\u0131 b\u00f6lgelerinde bahar havas\u0131 ya\u015fan\u0131rken, Ardahan kent merkezi may\u0131s ay\u0131nda ya\u011fan karla yeniden beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,G\u00fcn boyunca etkili olan ya\u011fmur \u00f6\u011flen saatlerinde yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131. \r\n,Lapa lapa ya\u011fan kar\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.,May\u0131s ay\u0131nda kar s\u00fcrprizi ya\u015fand\u0131. G\u00fcne kar manzaras\u0131yla ba\u015flayan vatanda\u015f \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemedi.