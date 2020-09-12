MEB açıkladı: Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, 21 Eyl\u00fcl Pazartesi g\u00fcn\u00fc ba\u015flayacak y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimin nas\u0131l uygulanaca\u011f\u0131na ili\u015fkin teknik detaylar\u0131 81 il milli e\u011fitim m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6nderilen yaz\u0131yla payla\u015ft\u0131.,Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk'un imzas\u0131yla illere g\u00f6nderilen yaz\u0131ya g\u00f6re okullar\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk hafta olan 21-25 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek uyum program\u0131 okul \u00f6ncesi e\u011fitim kurumlar\u0131nda ve ilkokul 1\u2019inci s\u0131n\u0131flarda \u20181 g\u00fcn y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitim\u2019 \u015feklinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. \u0130htiya\u00e7 duyulmas\u0131 halinde okulun fiziki \u015fartlar\u0131 da dikkate al\u0131narak sosyal mesafe kural\u0131na uygun bir \u015fekilde \u015fubedeki \u00f6\u011frenciler gruplara b\u00f6l\u00fcnerek y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitim yapacak.,Y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimde ders saatleri nas\u0131l olacak?\r\n\r\nOkul \u00f6ncesi e\u011fitimde ilk hafta 1 g\u00fcn 30\u2019ar dakikal\u0131k 5 etkinlik saati suretiyle uyum e\u011fitimi yap\u0131lacak. Uyum haftas\u0131ndan sonraki 28 Eyl\u00fcl-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devam\u0131nda okul \u00f6ncesi e\u011fitim kurumlar\u0131nda haftada 2 g\u00fcn olmak \u00fczere g\u00fcnde 30\u2019ar dakikal\u0131k 5 etkinlik saati s\u00fcreyle e\u011fitim yap\u0131lacak. Okul \u00f6ncesi e\u011fitimde 21 Eyl\u00fcl tarihine kadar e\u011fitime y\u00fcz y\u00fcze devam eden kurumlarda da bu tarihten itibaren ayn\u0131 planlama do\u011frultusunda e\u011fitime devam edilecek.,\u0130lkokul 1\u2019inci s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencileri ise y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimin ilk haftas\u0131nda her biri 30\u2019ar dakikal\u0131k 5 ders saati s\u00fcreyle uyum e\u011fitimi yapacak. Uyum haftas\u0131ndan sonraki 28 Eyl\u00fcl-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devam\u0131nda da haftada 2 g\u00fcn her biri 30\u2019ar dakikal\u0131k 5 ders saati y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitim al\u0131nacak. Ders saatleri aras\u0131nda 10\u2019ar dakikal\u0131k dinlenme s\u00fcresi verilecek. Okul y\u00f6netimleri taraf\u0131ndan teneff\u00fcs saatlerinde \u00f6\u011frenciler aras\u0131ndaki sosyal mesafenin korunmas\u0131 i\u00e7in n\u00f6bet g\u00f6revi de dahil olmak \u00fczere gerekli planlamalar yap\u0131lacak.,Ders program\u0131 nas\u0131l olacak, \u00f6\u011frenciler hangi dersleri y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimle alacak?\r\n\r\nMilli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimin ilk haftas\u0131n\u0131 hen\u00fcz okul ya\u015fam\u0131yla yeni tan\u0131\u015facak olan okul \u00f6ncesi ve ilkokul 1. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencilerinin uyumuna ay\u0131rd\u0131. Covid-19 tedbirleri kapsam\u0131nda ki\u015fisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallar\u0131 \u00f6\u011frencilere temass\u0131z oyunlar ve e\u011flenceli etkinliklerle anlat\u0131lacak. Uyum haftas\u0131ndan sonraki 28 Eyl\u00fcl-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devam\u0131nda ise T\u00fcrk\u00e7e dersi haftada 2 g\u00fcn 3\u2019er ders saati olmak \u00fczere 6 ders saati, matematik haftada iki g\u00fcn 1\u2019er ders saati olmak \u00fczere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 g\u00fcn 1\u2019er ders saati olmak \u00fczere 2 ders saati y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimle verilecek. ,Bu derslerle ilgili olarak y\u00fcz y\u00fcze i\u015flenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1\u2019inci s\u0131n\u0131f program\u0131ndaki di\u011fer dersler ise EBA TV ve EBA portal canl\u0131 s\u0131n\u0131f uygulamalar\u0131yla uzaktan e\u011fitim sistemleriyle verilecek. Uzaktan e\u011fitimle ilgili t\u00fcm bilgilere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden ula\u015f\u0131labilecek. (AA), S\u0131n\u0131f mevcudunun b\u00f6l\u00fcnmesiyle ortaya \u00e7\u0131kan gruplar\u0131n okula gelecekleri g\u00fcnler birbirinden farkl\u0131 olacak. \u00d6\u011frencinin y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitime kat\u0131l\u0131m\u0131 zorunlu tutulmayacak, veli yaz\u0131l\u0131 bir ba\u015fvuruda bulunmaks\u0131z\u0131n kendi iste\u011fiyle \u00f6\u011frencisinin uzaktan e\u011fitime devam\u0131n\u0131 sa\u011flayabilecek.