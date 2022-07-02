Mehmet Ali Erbil 16 yaşına girdi: Son hali babasının kopyası

\u00c7o\u011fu ki\u015fi \u201cAli Sadi babas\u0131n\u0131n kopyas\u0131\u201d , \u201cMehmet Ali Erbil\u2019e \u00e7ok benziyor\u201d tarz\u0131nda yorumlar yapt\u0131.,Eski e\u015f Tu\u011fba Co\u015fkun ve Mehmet Ali Erbil, 16 ya\u015f\u0131na basan o\u011flu Ali Sadi Erbil ile \u00f6nceki ak\u015fam bir mekanda bir araya gelerek Ali Sadi'nin do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlad\u0131.,Kocaman delikanl\u0131 olan Ali Sadi'nin son hali dikkat \u00e7ekti.,Mehmet Ali Erbil ve Tu\u011fba Co\u015fkun'un o\u011fullar\u0131 Ali Sadi'nin son halini g\u00f6renler \u015foke oldu.,Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi ad\u0131nda bir o\u011flu oldu.,Mehmet Ali Erbil, 2005 y\u0131l\u0131nda Tu\u011fba Co\u015fkun ile nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu. \u00c7ift 2011'de bo\u015fand\u0131. ,\u00dcnl\u00fc \u015fovmen Mehmet Ali Erbil'in o\u011flu Ali Sadi 16 ya\u015f\u0131na girdi. Erbil\u2019in o\u011flu Ali Sadi\u2019yi g\u00f6renler \u2018ayn\u0131 babas\u0131\u2019 yorumlar\u0131n\u0131 yapt\u0131.