Mehmet Ali Erbil aylar sonra konuştu

\u00dcnl\u00fc \u015fovmen Mehmet Ali Erbil, ge\u00e7irdi\u011fi zor g\u00fcnlerin ard\u0131ndan G\u00fcnayd\u0131n'a konu\u015ftu. Banyoda d\u00fc\u015ft\u00fckten sonra hastaneye kald\u0131r\u0131lan ve d\u00f6rt ay uyutularak hayatta tutulan \u00fcnl\u00fc \u015fovmen, ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck bir samimiyetle anlatt\u0131.\r\n,D\u00f6rt ay kendimde de\u011fildim, uyuttular beni. Ne ac\u0131dan, ne de komplikasyonlardan haberim yoktu. D\u00f6rt ay\u0131n sonunda uyand\u0131\u011f\u0131mda kendimi T\u00fcrk filminin i\u00e7inde gibi hissettim. Hi\u00e7bir yerimi oynatam\u0131yordum. Ne elimi, ne aya\u011f\u0131m\u0131, ne a\u011fz\u0131m\u0131... Bir tek dilimi hareket ettirebiliyordum. Konu\u015fam\u0131yordum. Alfabeyle konu\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum. Bir kelimeyi 15 dakikada s\u00f6yl\u00fcyordum,\u0130brahim Tatl\u0131ses'e \u00fcz\u00fcl\u00fcrd\u00fcm, 'Sesiyle para kazan\u0131yordu, \u015fimdi \u015fark\u0131 s\u00f6yleyemiyor' diye. Ayn\u0131 \u015feyi ben de ya\u015fad\u0131m. Oynam\u0131yordu hi\u00e7bir yerim ama yine de tevekk\u00fcl ettim. \u015eimdi Allah'a \u015f\u00fck\u00fcrler olsun aya\u011fa kalkmaya ba\u015flad\u0131m. Dualarla bug\u00fcnlere geldi\u011fime inan\u0131yorum. Allah'tan sinir hastal\u0131\u011f\u0131 de\u011fildi benimki. Uzun s\u00fcre yatmaktan dolay\u0131 k\u0131p\u0131rdatam\u0131yordum hi\u00e7bir yerimi. Uyand\u0131\u011f\u0131mda dilim d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7bir yerimi k\u0131p\u0131rdatam\u0131yordum. O g\u00fcnlerde Allah'a dedim ki, 'Bir tek bana sol elimi bah\u015fet, hi\u00e7 olmazsa hayat\u0131m biraz kolayla\u015fs\u0131n.' Ger\u00e7ekten de bir s\u00fcre sonra sol elimi oynatmaya ba\u015flad\u0131m. Bana doktorlar 'D\u00fczeleceksin' diyorlard\u0131 ama hi\u00e7 inanm\u0131yordum aya\u011fa kalkabilece\u011fime. Ger\u00e7ekten duan\u0131n g\u00fcc\u00fcne \u00e7ok inan\u0131yorum. Beni aya\u011fa kald\u0131ran edilen dualard\u0131r. Damad\u0131m da \u00e7ok inan\u00e7l\u0131 biri. Be\u015f vakit namaz k\u0131lar. O benim ba\u015f\u0131mda hep dua etti. Ailem, sevenlerim beni hi\u00e7 yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131. K\u0131z karde\u015fim doktor. O da hep yan\u0131mdayd\u0131 bu s\u00fcre\u00e7te.,\r\nNas\u0131l \u00fcstesinden geldiniz bu s\u00fcrecin?\r\nTutunarak. Hayata, aileme ve sevdiklerime tutunarak. Uyutuldu\u011fum d\u00f6nemde ac\u0131lar\u0131m\u0131 hissetmiyordum ama ailem hissetti. Ba\u015f\u0131mda beklediler hep, hi\u00e7 yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131lar. Karanl\u0131\u011fa do\u011fru gidiyordum ben. Hayattan kopuyordum. Bana hep izleyicilerim 'Mehmet Ali Bey' diye ba\u011f\u0131r\u0131yordu ya programlar\u0131mda; o ses kurtard\u0131 biliyor musunuz hayat\u0131m\u0131. Doktor da ba\u015f\u0131mda 'Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Bey sak\u0131n ha kapatma g\u00f6zlerini' diye ba\u011f\u0131r\u0131yordu. 'Mehmet Ali Bey' diye ba\u011f\u0131ran o ses beni hayata d\u00f6nd\u00fcrd\u00fc.,Bilmiyorum. Ancak bir edit\u00f6r e\u015fli\u011finde yaz\u0131labilir. Yak\u0131nlar\u0131mla da konu\u015fulmas\u0131 gerekir, onlar daha iyi biliyor bu d\u00f6nemi. \u00c7\u00fcnk\u00fc ben d\u00f6rt ay\u0131 uyutularak ge\u00e7irdim. \u00c7o\u011fu \u015feyi hat\u0131rlam\u0131yorum bile. D\u00fc\u015ft\u00fckten sonra amb\u00fclansla hastaneye gidi\u015fimi bile hat\u0131rlam\u0131yorum. Acilde \u00e7ok a\u011fr\u0131m oldu\u011funu hat\u0131rl\u0131yorum sadece. Sonras\u0131n\u0131 ise hi\u00e7 hat\u0131rlam\u0131yorum.,Evet, ilk g\u00fcnden beri her \u015feyi yak\u0131ndan takip etti. 'Hep b\u00f6yle mi kalaca\u011f\u0131m?' diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm d\u00f6nemde k\u0131z karde\u015fime 'E\u011fer b\u00f6yle ya\u015fayacaksam benim fi\u015fimi \u00e7ek' dedim.,Yok sigortam. T\u00fcm masraflar\u0131m\u0131 kendim kar\u015f\u0131l\u0131yorum. \u0130yi ki kazand\u0131\u011f\u0131m paralar\u0131 yememi\u015fim, birikim yapm\u0131\u015f\u0131m. Zaten ailem "Biz her \u015feyle ilgileniyoruz, sen hi\u00e7 bunlar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnme" dediler. Sigorta olarak emekli sand\u0131\u011f\u0131m var ama o da ayda bir 'ka\u00e7\u0131\u015f sendromu' hastal\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131m ilac\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131yor. Allah raz\u0131 olsun.,D\u00f6rt ay uyutulduktan sonra uyand\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ilk ne s\u00f6ylediniz?\r\n\u0130lk e\u015fimin ismini s\u00f6ylemi\u015fim. 'Muhsine' demi\u015fim.,Hastaneden \u00e7\u0131k\u0131nca ne yapmak istiyorsunuz?\r\nEvime gitmek istiyorum. Hatta "Zaten evdeyken de yat\u0131yorum, burada da yat\u0131yorum" diye kendimi motive ediyorum hastane odamda.\r\n\r\n,En \u00e7ok ne yapmay\u0131 \u00f6zlediniz?\r\nDo\u011fdu\u011fum yere, Yenik\u00f6y'e gidip sahilde oturmay\u0131 \u00f6zledim. Bir de y\u00fczmeyi \u00e7ok \u00f6zledim. Ama denize girersem bir daha \u00e7\u0131kamam diye korkuyorum. Ancak iki ki\u015fi destek olursa girebilirim.,Bu d\u00f6nemden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir ders var m\u0131?\r\nYok. Allah'a s\u0131\u011f\u0131nd\u0131m sadece. Y\u00fcr\u00fcyeyim de ba\u015fka hi\u00e7bir \u015fey istemiyorum inan\u0131n. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir hayat\u0131m olsun yeter bana \u00e7ocuklar\u0131mla