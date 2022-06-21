Mehmet Ali Erbil'in başı dertte: 3 ayrı suçtan hapse girebilir

\u00dcnl\u00fc \u015eovmen, Ronay'\u0131n \u015fark\u0131s\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 klipte yer alm\u0131\u015ft\u0131. Daha sonras\u0131nda Ece Ronay Bilir, Erbil'in kendisine att\u0131\u011f\u0131 mesajlar\u0131 if\u015fa etmi\u015fti. Olay b\u00fcy\u00fcyerek mahkemeye ta\u015f\u0131n\u0131rken, a\u00e7\u0131lan davada \u00fcnl\u00fc \u015fovmen i\u00e7in talep edilen cezada ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u015fte detaylar...,Ancak Erbil taraf\u0131ndan at\u0131lan mesajlar\u0131n Bilir'in ki\u015filik haklar\u0131n\u0131 zedeleyecek bir bi\u00e7imde hakaret oldu\u011fu belirtildi. Di\u011fer mesajlar\u0131n ise tehdit su\u00e7u olu\u015fturdu\u011fu saptand\u0131.,Ge\u00e7irdi\u011fi kaza sonucu uzunca s\u00fcre hastanede kalan Erbil, taburcu olduktan sonra yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015flerle yeniden g\u00fcndeme gelmi\u015fti. ,\u0130ddianamede \u015f\u00fcpheli Erbil'n 'elektronik haberle\u015fme arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla cinsel\r\ntaciz', 'Sesli yaz\u0131l\u0131 veya g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' su\u00e7lar\u0131ndan 1 y\u0131l 11 ay 15 g\u00fcnden 8 y\u0131l 10 aya kadar hapis cezas\u0131yla cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131 istendi. Haz\u0131rlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.,Olayla ilgili ifadesine ba\u015fvurulan Mehmet Ali Erbil'in, Ece Ronay Bilir'e at\u0131lan mesajlar\u0131n kendisinin de\u011fil, asistan\u0131 Nuray K. taraf\u0131ndan at\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. Nuray K. ise verdi\u011fi ifadede Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi \u00fczerine telefonu alarak kendisinin mesaj yazmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Son olarak \u015fark\u0131c\u0131 Ece Ronay Bilir ile ya\u015fad\u0131klar\u0131 diyalogla g\u00fcndeme gelen \u00fcnl\u00fc isim, daval\u0131k olmu\u015ftu. O davan\u0131n ak\u0131beti belli oldu.,\u00dcnl\u00fc \u015fovmen sosyal medya \u00fczerinden tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve klibinde oynamay\u0131 kabul etti\u011fi \u015fark\u0131c\u0131 ve internet fenomeni Ece Ronay Bilir taraf\u0131ndan mahkemeye verilmi\u015fti. Ronay'\u0131n Erbil'den \u015fikayet\u00e7i olmas\u0131n\u0131n sebebi ise, \u00fcnl\u00fc \u015fovmenin kendisine \u2018Sesli ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc bir iletiyle hakaret\u2019 etmesi olarak belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca haz\u0131rlanan iddianamede yer alan bu gerek\u00e7eyle Ece Ronay Bilir, Mehmet Ali Erbil'den \u015fikayet\u00e7i oldu.,\u00dcnl\u00fc sunucu ve \u015fovmen Mehmet Ali Erbil'in, 3 ayr\u0131 su\u00e7tan yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada 8 y\u0131l 10 aya kadar hapsi isteniyor.