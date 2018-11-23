Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi kötü haberi verdi:

Bir ayd\u0131r yo\u011fun bak\u0131mda yatan Mehmet Ali Erbil'in doktor olan k\u0131z karde\u015fi, Erbil k\u00f6t\u00fc haberi verdi.,Film setinde kaza ge\u00e7irerek yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nan ve 52 g\u00fcn yo\u011fun bak\u0131mda yatt\u0131ktan sonra sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fan oyuncu Cem \u00d6zer'in iyile\u015fmesiyle g\u00f6zler 1 ayd\u0131r yo\u011fun bak\u0131mda yatan \u015fovmen Mehmet Ali Erbil'e \u00e7evrildi. ,Erbil'in a\u00e7\u0131klama yapan doktor karde\u015fi, abisinin durumunun ciddiyetini korudu\u011funu ve art\u0131k k\u0131s\u0131r bir d\u00f6ng\u00fcye girdiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,U\u00e7anku\u015f'a \u00f6zel a\u00e7\u0131klama yapan Prof. Dr Ye\u015fim Erbil,Cem \u00d6zer'in sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde kameralar kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mesine \u00e7ok sevindiklerini, ayn\u0131s\u0131n\u0131 Mehmet Ali i\u00e7in de umduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n, Ye\u015fim Erbil, abisinin akci\u011fer ve b\u00f6brek fonksiyonlar\u0131ndaki yava\u015fl\u0131k y\u00fcz\u00fcnden durumun ciddiyetini korudu\u011funu, art\u0131k k\u0131s\u0131r bir d\u00f6ng\u00fcye girildi\u011fini aktard\u0131.\r\n,Hala yo\u011fun bak\u0131mda makinelere ba\u011fl\u0131 bir \u015fekilde ya\u015fam sava\u015f\u0131 veren Erbil'in sevenlerinin duas\u0131yla ac\u0131lar\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Ye\u015fim Erbil, T\u00fcm T\u00fcrkiye'den bu m\u00fcbarek Cuma g\u00fcn\u00fc de dualar\u0131n\u0131 beklediklerini ifade etti.,Mehmet Ali Erbil, 8 \u015eubat 1957 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu. Dedesi K\u00fcrt \u015eeyh Es'ed\u00ea Erb\u00eel\u00ee 1835 y\u0131l\u0131nda Erbil'de do\u011fmu\u015f ve sonradan \u0130stanbul'a g\u00f6\u00e7 etmi\u015ftir ve Menemen olaylar\u0131na kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in idam edilmi\u015ftir.\r\n,Babas\u0131 Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Ye\u015fim adlar\u0131nda karde\u015fleri vard\u0131r. T\u00fcrkmen k\u00f6kenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci o\u011flu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdag\u00fcl Eken babas\u0131ndan bo\u015fan\u0131p bir subayla evlendi\u011finde \u0130stanbul'da ba\u015flayan ortaokul hayat\u0131, Bal\u0131kesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 ya\u015f\u0131na ve lise \u00e7a\u011f\u0131na geldi\u011finde, \u00fcvey baba yan\u0131nda daha fazla kalamayaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131l\u0131r. Ve yat\u0131l\u0131 okul form\u00fcl\u00fcnde karar k\u0131l\u0131n\u0131r.\r\n\r\n,1970 y\u0131l\u0131nda Ankara Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro Y\u00fcksek B\u00f6l\u00fcm\u00fc'ne yat\u0131l\u0131 olarak girdi ve bu d\u00f6nemde 16 ya\u015f\u0131ndayken hocas\u0131 C\u00fcneyt G\u00f6k\u00e7er taraf\u0131ndan K\u00fcheylan oyunun ba\u015frol\u00fcne se\u00e7ilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak ba\u015f rolde En \u0130yi Tiyatrocu \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc kazand\u0131\u011finda daha 17 ya\u015f\u0131ndayd\u0131..\r\n\r\n,Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan sanat\u00e7\u0131, Ba\u015fta 'K\u00fcheylan' olmak \u00fczere bir\u00e7ok oyunda oynad\u0131 . 21 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde hayat\u0131n\u0131n ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek bir karar vermek zorunda kal\u0131r. Ya Ankara'da kal\u0131p tiyatro oyunculu\u011funa devam edecek ya da \u0130stanbul'dan ald\u0131\u011f\u0131 m\u00fczikal tekliflerini de\u011ferlendirecektir. \u0130kincisini yapar ve Devlet memurlu\u011fundan istifa eder , bug\u00fcnk\u00fc Mehmet Ali Erbil portresi yava\u015f yava\u015f \u015fekillenir. ''Memurluktan bir ayda kazand\u0131\u011f\u0131 paray\u0131, m\u00fczikallerden bir gecede al\u0131yordu art\u0131k.\r\n\r\n,Televizyona ilk ad\u0131m\u0131m\u0131 atmam\u0131 sa\u011flayan, hem sunucu, hem de show-man olarak beni ilk ke\u015ffeden \u0130zzet \u00d6z'd\u00fcr. Onunla birlikte televizyon maceram\u0131z ba\u015flad\u0131. Daha sonra tek kanall\u0131 yay\u0131n d\u00f6neminde TRT'de 'Metronom' adl\u0131 e\u011flence program\u0131nda Derya Baykal'la, 1984 y\u0131l\u0131nda da \u00c7i\u011fdem Tun\u00e7'la bir ikili olu\u015fturdular. \u00d6zel kanallar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya ge\u00e7i\u015f yapt\u0131. Daha sonra Star TV ve ATV'de dizi, Show Tv' de de program yapt\u0131.\r\n\r\n,Babas\u0131 sinemac\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in gen\u00e7 ya\u015fta dublajla da tan\u0131\u015fm\u0131\u015f ve severek yapm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Kanal D'de yay\u0131nlanan yar\u0131\u015fma program\u0131 "\u00c7ark\u0131felek" ve ATV'de uzun bir s\u00fcre yay\u0131nlanan "Tatl\u0131 Ka\u00e7\u0131klar" dizisiyle zirveye \u00e7\u0131kan ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fovmen, "Harakiri" ve "Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 G\u00fcle G\u00fcle" adl\u0131 filmlerle beyazperdeye ge\u00e7ti. Son d\u00f6nemlerde, Sinan \u00c7etin'in "Bay E", Gani M\u00fcjde'nin "Kahpe Bizans", \u00d6mer U\u011fur'un y\u00f6netti\u011fi "Hem\u015fo" adl\u0131 filmlerde rol ald\u0131. TRT'de yay\u0131nlana