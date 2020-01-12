Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl? Kardeşinden açıklama geldi

Yeniden hastaneye kald\u0131r\u0131lan Mehmet Ali Erbil\u2019in sa\u011fl\u0131k durumu ile ilgili doktor karde\u015fi Ye\u015fim Erbil sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. A\u00e7\u0131klamada Ye\u015fim Erbil, "\u015eu an yo\u011fun bak\u0131mda. Son olay a\u011f\u0131r bir ka\u00e7\u0131\u015f sendromu ile ilgili. Y\u0131pranan organlar daha fazla etkileniyor. Bu nedenle de hassas bir tedavi gerekti\u011fi i\u00e7in yo\u011fun bak\u0131mda. Kronik hastal\u0131klarla ba\u015f etmek \u00e7ok zordur" dedi.,\u00dcnl\u00fc \u015fovmen Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Maslak\u2019taki \u00f6zel bir hastanenin yo\u011fun bak\u0131m\u0131nda tedavi g\u00f6ren Erbil\u2019in, doktor karde\u015fi Ye\u015fim Erbil, sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,Sosyal medyadan a\u00e7\u0131klama yapan Ye\u015fim Erbil, \u201cAbimin durumunu merak ediyorsunuz hakl\u0131 olarak. Asl\u0131nda bilgileri saklam\u0131yoruz sadece iki ileri bir geri giden bir s\u00fcre\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in anl\u0131k duyuru yapmad\u0131k. 16 ayd\u0131r a\u011f\u0131r bir hastane s\u00fcreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 y\u0131ld\u0131r mevcut ka\u00e7\u0131\u015f sendromu ve d\u00fc\u015fme ile ba\u015flayan olaylar v\u00fccudunu \u00e7ok y\u0131pratt\u0131., Bir g\u00fcn bile ne olacak b\u00f6yle demedi. \u015eu an yo\u011fun bak\u0131mda. Son olay a\u011f\u0131r bir ka\u00e7\u0131\u015f sendromu ile ilgili. Y\u0131pranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerekti\u011fi i\u00e7in yo\u011fun bak\u0131mda. Kronik hastal\u0131klarla ba\u015f etmek \u00e7ok zordur. Ne zaman ne geli\u015fece\u011fini bilemezsiniz. 2+2=4 de\u011fildir. Tedavisi s\u00fcrecek, bekleyece\u011fiz her zaman yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi dua edece\u011fiz. Benim ba\u015f\u0131ndan beri s\u00f6yledi\u011fim \u015fey \u015fudur. T\u00fcm hastalar i\u00e7in Allah en hay\u0131rl\u0131s\u0131n\u0131 versin. Biz doktor olarak bilimin \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda ne gerekiyorsa yapar\u0131z. Ya\u015fam b\u00f6yle bir \u015fey hep mutlu hep sa\u011fl\u0131kl\u0131 hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret de\u011fil. \u0130yi pazarlar\u201d ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),Mehmet Ali Erbil yo\u011fun bak\u0131mda! Peki durumu nas\u0131l? Sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili doktor karde\u015fi a\u00e7\u0131klama yapt\u0131