Mehmet Ali Erbil’in son hali böyle görüntülendi

Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle uzun s\u00fcre yo\u011fun bak\u0131mda kalan \u00fcnl\u00fc komedyen Mehmet Ali Erbil\u2019in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. \r\n,Korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle uzun s\u00fcredir evinden \u00e7\u0131kmayan komedyen Erbil, hayvanat bah\u00e7esini ziyaret etti. ,Yap\u0131mc\u0131 ve Tesis Sahibi Burak Memi\u015fo\u011flu'nun da e\u015flik etti\u011fi ziyarette Erbil, hayvanat bah\u00e7esinde yavru ay\u0131 Diva\u2019y\u0131 elleriyle besleyerek s\u00fct i\u00e7irdi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc., \u00dcnl\u00fc komedyenin tekerli sandalyeli oldu\u011fu ziyarette, zaman zaman elinin titredi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,\u201cMehmet Ali Bey\u2019i \u00f6zlemi\u015ftik\u201d\r\nHayvanat bah\u00e7esinde ikiliye mangalda et ikram\u0131nda bulunan Memi\u015fo\u011flu, \u201cMehmet Ali Bey\u2019i \u00f6zlemi\u015ftik kendisini bu bol oksijende a\u011f\u0131rlaman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yoruz\u201d dedi.,\u00dcnl\u00fc komedyen uzun s\u00fcre sonra g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.