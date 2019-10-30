Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı | Mehmet Ali Erbil'in son durumu

Uzun bir tedavinin ard\u0131ndan taburcu olan Mehmet Ali Erbil Maslak\u2019ta bir hastanede tekrar yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Erbil'in bas\u0131n dan\u0131\u015fman\u0131 Perim \u00d6zgeldi yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada; \r\n"A\u011f\u0131r bir durum yok. D\u00fcn gece a\u011f\u0131r bir yemek yedi\u011fi i\u00e7in rahats\u0131zland\u0131. Kontrol amac\u0131yla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u015eu anda tedavi devam ediyor" ifadelerini kulland\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fovmenin menajeri Perim \u00d6zgeldi'nin kontrol amac\u0131yla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir a\u00e7\u0131klama da Erbin\u2019in doktor karde\u015fi Ye\u015fim Erbil\u2019den geldi. , Ye\u015fim Erbil'in yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamay\u0131 Erbil\u2019in k\u0131z\u0131 Sezin Erbil sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n,A\u011fabeyi Mehmet Ali Erbil\u2019in sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Ye\u015fim Erbil, \u201cG\u00fcnayd\u0131n, a\u011fabeyimin durumu iyi endi\u015felenecek bir \u015fey yok. Bir kalp spazm\u0131 ge\u00e7irdi. Bu tip durumlarda hasta yo\u011fun bak\u0131mda tutulur. Bu nedenle yo\u011fun bak\u0131mda \u015eu an klinik durumu iyi \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr. Birka\u00e7 g\u00fcn daha kalacak. Kardiyolog doktorlar a\u011fabeyimi takip ediyor, gerekli tedavisi yap\u0131l\u0131yor., Kendinde, yiyor, i\u00e7iyor ve konu\u015fuyor. Yak\u0131n takip i\u00e7in hastanede kalmas\u0131 gerekiyor. \u0130lginize te\u015fekk\u00fcr ederiz. Her zaman sevenlerinin duas\u0131 ile iyile\u015fti. Bunu da en k\u0131sa s\u00fcrede atlatacak in\u015fallah" dedi.