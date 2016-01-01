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15 Temmuz Destanı
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POLİTİKA
-
Bakan Soylu açıkladı: Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var
DÜNYA
-
Cerablus'ta çifte patlama, yaralılar var
YAŞAM
-
Yüzmeye gittiği gölette cansız bedeni bulundu
YAŞAM
-
Kocasının baltalı saldırısına uğrayan kadını KADES kurtardı
SPOR
-
Beşiktaş kupasını kaldırdı
YAŞAM
-
Akrebin soktuğu Siirtli teyzeyi Mehmetçik hastaneye yetiştirdi
SPOR
-
Kupa final maçındaki olaylar PFDK'ya sevk ettirdi
GÜNDEM
-
Dışişleri Bakanlığından AP kararına sert tepki
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: FETÖ'den önemli bir ismi yakaladık
GÜNDEM
-
19 Mayıs koronavirüs vaka sayısı açıklandı
MAGAZİN
-
Türkücü Oğuz Yılmaz kalp krizinden öldü
YAŞAM
-
Duvardan atlayan çocuğun kolu korkuluklara saplandı
SPOR
-
Beşiktaş donanması!
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İstiklal Marşı'nı okudu
SPOR
-
Beşiktaş zaferini kutluyor, Boğaz'da şenlik var
YAŞAM
-
Yüzlerce vatandaş Maçka Parkı'na gitti
YAŞAM
-
Odayı paylaşamadığı kardeşini av tüfeği ile öldürdü
DÜNYA
-
Netanyahu: Hamas'ı caydırma politikası izliyoruz
GÜNDEM
-
Emine Erdoğan, Van’ yolcusu
YAŞAM
-
Vatandaş 19 Mayıs'ı fırsat bildi, sahiller doldu
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15 TEMMUZ
Ramazan
Mehmetçik onun için seferber oldu
Jandarma onun için seferber oldu. Teknesinden helikopterine...
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