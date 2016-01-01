Meksika plajında yürüyüş yaparken tesadüfen bulunan canlı yürekleri ağza getirdi! Ne gözü var ne yüzgeci!

Meksika'nın turistik sahili Destiladeras'te, yunus balığına benzeyen yüzgecsiz ve gözleri olmayan bir canlı kıyıya vurdu.