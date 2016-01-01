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Meksika plajında yürüyüş yaparken tesadüfen bulunan canlı yürekleri ağza getirdi! Ne gözü var ne yüzgeci!
Meksika'nın turistik sahili Destiladeras'te, yunus balığına benzeyen yüzgecsiz ve gözleri olmayan bir canlı kıyıya vurdu.
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