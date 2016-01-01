Melek İpek'in kızları ilk kez konuştu, ifadeleri kan dondurdu!

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İtalya’da son 24 saatte 481 can kaybı
GÜNDEM
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Türkiye'de Covid-19'dan bugün 179 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
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Biden: Covid-19'a karşı savaş bitmekten uzak
DÜNYA
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ABD'de geçen ay yasa dışı göçmen geçişi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
GÜNDEM
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Fuat Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum'un yemin törenine katıldı
YAŞAM
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Tunus'ta bir kadın üzerindeki bombayı patlatarak bebeğiyle intihar etti
DÜNYA
-
ABD'den Covid aşısı yaptıranların seyahat etmesine yeşil ışık
GÜNDEM
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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususları hatırlattı
SPOR
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TFF'den 'prim' açıklaması
YAŞAM
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Aydın'da deprem oldu
DÜNYA
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Mısır'dan Süveyş reçetesi: Kanal genişletilecek
YAŞAM
-
Melek İpek'in kızları ifade verdi
YAŞAM
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Ateşe verip kayıplara karıştılar
YAŞAM
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Tırın gizli bölmesinden çıktı, piyasa değeri 1 milyon lira
YAŞAM
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Eskişehir'de mide bulandıran görüntü, piyasaya sürecekken yakalandılar
EKONOMİ
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Borsa, günü yükselişle tamamladı
YAŞAM
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Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
YAŞAM
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Genç öğretmen kansere yenik düştü
YAŞAM
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
GÜNDEM
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Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında ‘tanık’ olarak ifade verdi
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Ramazan
Melek İpek'in kızları ilk kez konuştu, ifadeleri kan dondurdu!
Tüm Türkiye günlerce bu kadını konuşmuştu, iki kızı birden ilk kez konuştu. Her şeyi anlattılar!
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