Memur ve emekli için kritik gün! Maaşlar belli oluyor: İşte kalem kalem yeni maaşlar

Haziran ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak, TÜİK'in açıkladığı verilere göre memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak. Milyonlar gözünü rakamlara çevirmişken, açıklanan beklentilere göre ödemeler kalem kalem hesaplandı. Memur maaşları ne kadar olacak, memur emeklisi zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine dair beklentiler ışığında hesaplanan zam oranları ve maaş hesaplamaları...