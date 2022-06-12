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Türkiye Gazetesi

Memur ve emekli maaşlarına büyük zam! Ek ödemeler, ölüm yardımı, ödül miktarı da artacak: İşte gelecek olan zam oranları

Memur ve emekli maaşlarına büyük zam! Ek ödemeler, ölüm yardımı, ödül miktarı da artacak: İşte gelecek olan zam oranları

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zamlarında detaylar belli oldu. Sadece maaşlarda değil birçok ek ödemede artışlar yaşanacak. Gelen zamların tarihleri de belli oldu. Tamamlanan 3600 ek gösterge düzenlemesine göre memurların göstergelerinde 600 puanlık artışa gidildi. 5.3 milyon kamu görevlisini ilgilendiren düzenlemeyle, 30 yıllık memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL, emekli ikramiyesi ise 44.500 ila 50.150 TL arasında artacak. Aynı zamanda 3600 ek gösterge memurlara ödenen ek ödemelerin ve nakit ödül miktarının da artmasını sağlayacak. Ölüm yardımı ve kıdem tazminatı da 3600 ek gösterge sonrası yükselecek. Kalem kalem hesaplandı. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından maaşlara ve ikramiyelere gelecek olan zam oranları…

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