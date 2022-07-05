Memur ve emeklilere çifte müjde: Maaşlara 844 TL’lik destek! İşte yeni asgari ücretle birlikte yıllık hesaplar

Memur ve emeklilere çifte müjde! Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücrette ek zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla asgari ücret yüzde 30 artışla 5.500 TL olarak belirlendi. Memur ve emeklinin gözü ise Temmuz zammındaydı. Beklenen rakamlar açıkladı. Asgari ücret ve emekli memur artışlarına baktığımız zaman yıllık kümülatif oranların enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Asgari ücret yıl başından bu yana yüzde 95 artarken emeklinin kümülatif yıllık artışı yüzde 79'u geçti. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar oldu?