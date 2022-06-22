Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! Hangi meslek grubu ne kadar zam alacak? İşte 2022 yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekliler Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonuna odaklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre maaşlara gelecek olan zam oranları da belirlenmiş olacak. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 olarak kesinleşirken 6 ayın sonunda ise bu rakamın yüzde 40’ın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Gelecek olan zam oranları da neredeyse kesinleşti. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam gelecek mi? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu…